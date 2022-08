Sonia Bruganelli, polemica sulla carta di credito: «Ho sei conti, non ricordo tutti i pin»

Cerca di comprare degli abiti online, ma la procedura si ferma per il blocco della carta dopo tre tentativi andati a vuoto con il pin. È quanto accaduto a Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip, produttrice e moglie di Paolo Bonolis. L’influencer fa spesso parlare di sé e ostenta molto il suo stile di vita… E anche le sue disavventure, come quanto ha raccontato sui suoi canali social. Cosa è successo con la carta di credito.

Sonia Bruganelli e la disavventura con gli operatori

Stando a quanto raccontato da lei stessa, la Bruganelli stava facendo un acquisto online, ma non ricordava il pin della carta di credito. Così la carta si è bloccata. A una prima chiamata al numero di servizio, la prima operatrice le avrebbe passato un altro operatore per lo sblocco. A questo punto, l’operatore le avrebbe chiesto quando avrebbe usato la carta l’ultima volta. La moglie di Bonolis, però, non lo sapeva. « (…)mi chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita, poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta e io ok, poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto alla fine mi chiede il numero di conto corrente a quel punto sclero. Gli dico che su due piedi non lo ricordo. Lui mi chiede come mai? e sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne sei per cui non mi ricordo i numeri di tutti conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh».

Per fortuna, l’influencer non si arrende e riprova ancora una volta a contattare l’assistenza.

La vicenda a lieto fine, ma con tante polemiche

«A dimostrazione che avevo ragione io, oggi abbiamo rifatto la procedura per lo sblocco della carta e nessuno ha chiesto il numero di conto corrente. Carta sbloccata e io ho i miei vestiti» racconta la Bruganelli. Così la storia si conclude a lieto fine. A seguire, centinaia di persone hanno commentato la vicenda e non sono mancati gli hater.