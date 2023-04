Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis smentiscono la separazione via social

Il sito Dagospia aveva annunciato un’imminente separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. «Si sono lasciati, pronto il comunicato», era stato il rumor diffuso. Ma a spegnere le voci ci ha pensato la coppia che, con un ironico video su Instagram, ha smentito la rottura.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis smentiscono la separazione

«Siamo in difficoltà», dice il conduttore nel video. «Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico? È un dilemma morale». «Vabbè pensiamoci», gli risponde la moglie. «Anche perché ce l’hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia». Poi il conduttore incalza: «Magari prima che dicessero le fregnacce, anzi le informazioni che ci regalano questi siti», aggiunge. Comunque, ironizza Sonia Bruganelli, «ad oggi non c’è una conferma, non c’è una smentita, non c’è niente». Il video poi si chiude con una sorta di monito da parte di Bonolis: «Fatevi i c…. vostri».

La coppia al momento si trova insieme in vacanza alle Maldive e proprio da lì ha postato il video. Un periodo di riposo dopo che la donna è stata impegnata per circa sette mesi come opinionista al Grande Fratello Vip.

Le voci

La notizia sull’imminente separazione era stata lanciata dal sito di Roberto D’Agostino, secondo il quale la coppia aveva deciso di porre fine alla decennale storia d’amore. Non solo, secondo il giornale la comunicazione della rottura tra i due sarebbe dovuta arrivare nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo. Nel filmato in cui i diretti interessati smentiscono con sarcasmo le indiscrezioni, la Bruganelli ha chiarito che è vero che andrà da Silvia Toffanin ma per un’intervista con la figlia Adele.