Sonia Bruganelli: «Bonolis mi ha chiesto di fare un nuovo programma insieme»

Dopo sette mesi di Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è pronta per una vacanza per concedersi un po’ di relax. In un’intervista al quotidiano Leggo, ha confidato che «Paolo Bonolis (ndr il marito) mi ha chiesto di fare un nuovo programma insieme». Un progetto sul quale non ha svelato alcun dettaglio così come non si è sbilancia sulla partecipazione alla prossima edizione del reality.

Sonia Bruganelli e il nuovo programma con Paolo Bonolis

Da poco archiviata l’esperienza con Alfonso Signorini, un’edizione faticosa e costellata da polemiche e pugni di ferro da parte di Pier Silvio Berlusconi, l’opinionista ha annunciato che non è ancora arrivato il momento di fermarsi. Il marito, attualmente al lavoro sulla prossima stagione di Ciao Darwin, gli ha infatti proposto un nuovo progetto. «Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui, ma state tranquilli che non mi vedrete nel ruolo di madre natura nel prossimo Ciao Darwin», ha dichiarato scherzosamente la Bruganelli.

Il suo concorrente preferito al GF Vip

Durante l’intervista, la donna ha anche commentato l’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip, durante il quale non ha mai lesinato a dire la sua ma, come lei stessa ha specificato, tenendo sempre presente di rivolgersi al concorrente e non alla persona. A programma finito, si è potuta lasciare andare a qualche confidenza, ad esempio su chi è stato il suo preferito: «Antonino Spinalbese perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito “uomo di altri tempi”».

E, se in cantiere c’è il progetto con Bonolis, ancora niente si sa sulla prossima edizione del GF Vip: «Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro».