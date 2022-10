Sondrio, Fabio Molinari arrestato: «Soldi in cambio dell’assunzione di giovani»

Fabio Molinari è ai domiciliari, accusato di aver fatto pressioni per assumere dei giovani docenti. Questi dovevano poi cedergli parte dello stipendio. Il 44enne avrebbe avuto un ruolo chiave nell’ufficio scolastico di Sondrio e questo gli avrebbe permesso di svolgere anche il lavoro extra anche dal punto di vista legale secondo gli inquirenti. Di Rogno, il dirigente è accusato nello specifico di concussione, peculato, turbativa d’asta, indebita induzione e turbata libertà degli incanti.

Avrebbe gestito tutto dall’ufficio scolastico

Secondo gli inquirenti, il dirigente provinciale avrebbe distratto fondi pubblici per scopi non scolastici. In più, avrebbe fatto pressione sui presidi per le assunzioni nei singoli istituti scolastici. In questo modo, avrebbe potuto garantire l’ingresso solo ai docenti che gli avrebbero versato parte del loro stipendio. L’uomo avrebbe fatto in modo che il denaro passasse sul conto di un’associazione a lui riconducibile. In più, per la Guardia di Finanza di Sondrio, avrebbe anche modificato dei concorsi pubblici.

La procura di Sondrio aveva dato il via alle indagini con una perquisizione personale e locale lo scorso 15 giugno. Tutto sarebbe partito da un esposto del 2021, dove si parlava di favoritismi nei concorsi pubblici per l’assunzione dei docenti e di alcune irregolarità in merito ad alcune posizioni. Oltre agli incarichi, anche acquisti di materiale scolastico e attrezzature sarebbero stati poco chiari.

Fabio Molinari, il suo ruolo secondo gli inquirenti

Quella di Molinari sarebbe una figura di spicco. Infatti, il 44enne avrebbe lavorato come docente in tre istituti scolastici, prima di passare all’Università di Bergamo e Brescia come docente e al ministero dell’Istruzione e alla provincia di Bergamo come collaboratore. Infine, sarebbe diventato anche assessore al comune di Valgoglio.

La Finanza sarebbe arrivata a lui dopo «diverse dichiarazioni di persone informate sui fatti e diversi riscontri, anche acquisendo copiosa documentazione» secondo la spiegazione degli inquirenti.