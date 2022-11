Sondaggio politico Swg, Fratelli d’Italia supera per la prima volta il 30%

Continua l’ascesa di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. Secondo l’ultimo sondaggio politico realizzato da Swg per il TG La7, il partito guidato dalla presidente del Consiglio mantiene saldamente il primo posto in classifica e supera per la prima volta il 30% dei consensi – alle ultime elezioni ha totalizzato il 26%.

Sondaggio politico Swg: Fratelli d’Italia oltre il 30%

Stando alla rilevazione, Fdi si attesta al 30,1%, percentuale in crescita dello 0,7 rispetto alla settimana precedente. Vera vincitrice della recente tornata elettorale, la forza politica continua ad accumulare preferenze e percentuali tra gli italiani a cui viene chiesto di esprimersi. E intanto, la premier lavora sull’onda dell’entusiasmo forte del consenso diffuso nel paese.

Prosegue poi la crescita del Movimento Cinque Stelle, che raggiunge la seconda posizione (17%) superando il Partito Democratico di Enrico Letta, fermo al 16%. La Lega riesce a riprendersi il quarto posto con l’8,1% (+0,4) tallonata dal Terzo Polo costituito da Azione-Italia Viva all’8% (-0,4). Secondo il sondaggio condotto da Termometro Politico nei medesimi giorni, il Carroccio otterrebbe invece meno punti della forza politica di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Quanto ai partiti minori, Forza Italia si attesta al 6,8% (+0,5), l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,8% (-0,2), +Europa al 2,9% (+0,2), Italexit al 2,1% (-0,4), Unione Popolare all’1,3% (-0,3) e gli altri al 3,9 (-0,7).

Il sondaggio precedente

Una situazione non di molto distante da quella evidenziata dal precedente sondaggio Swg trasmesso dal Tg di Enrico Mentana nella serata di lunedì 7 novembre. Questo mostrava Fratelli d’Italia sempre primo ma al 29,4%, in salita dello 0,3% rispetto alla rilevazione ancora precedente. Si era già compiuto anche il sorpasso dei pentastellati (al 16,8%) sui dem, scesi al 16% lasciando per strada lo 0,3%. La Lega era stata sorpassata da Azione-Italia Viva (all’8,4% contro il 7,7% del Carroccio), Forza Italia si attestava al 6,3%, l’Alleanza Verdi-Sinistra italiana al 4% (-0.1), +Europa al 2,7% (-0.3), Italexit al 2.5%, Unione popolare all’1,6% (+0.2) e la voce Altro partito al 4,6% (+0.3).