Sondaggio IZI, M5S sorpassa la Lega e raggiunge il terzo posto

Manca meno di un mese alle elezioni politiche 2022, previste per il 25 settembre. L’istituto Izi ha dunque pubblicato il sondaggio “Scenari di governo“ sulle intenzioni di voto di un campione di elettori tra il 30 e il 31 agosto. Fratelli d’Italia è in testa, seguito dal Pd, mentre M5S sorpassa la Lega che finisce al quarto posto.

Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia ha 2,7 punti di vantaggio sul Partito Democratico (21,8%) e arriva al 24,5%. La Lega finisce sorpassata dal Movimento 5 Stelle, che distacca il Carroccio di un punto percentuale: 12 contro 13%. Forza Italia è all’8%, mentre sono distanti Italia Viva e Azione, che insieme arrivano al 5,2%. Europa Verde e Sinistra Italiana hanno il 4,5% dei consensi, mentre sotto il quorum del 3% ci sono Italexit (2,6%) e +Europa (2%). Unione Popolare è all’1,4%, Impegno Civico arriva allo 0,6% come i centristi di Noi Moderati mentre Alternativa per l’Italia chiude la graduatoria con lo 0,2%.

Il sondaggio ha chiesto anche quale governo sia più idoneo a fronteggiare la paventata emergenza “nel caso di un peggioramento del quadro economico mondiale” dovuto a tensioni internazionali e aumento del prezzo dell’energia.

La maggior parte degli intervistati – oltre il 30 per cento – auspica “un governo con la partecipazione di tutti i partiti e guidato di Mario Draghi”, seguito da un esecutivo tecnico “guidato da una personalità super partes” (25.9%), mentre solo come terza ipotesi è considerato adatto “un governo politico di centro-destra e guidato da Giorgia Meloni nel caso in cui il centrodestra vincesse le elezioni” (18.5%).