Sondaggio Emg Different: Fratelli d’Italia cresciuta di oltre 3 punti dalle elezioni

Secondo l’ultimo sondaggio eseguito da Emg Different, il partito di Fratelli d’Italia è cresciuto di oltre 3 punti, lasciando indietro il PD che ne ha persi 2. Tutti i dati che sono emersi da questa rilevazione effettuata su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione e classe d’ampiezza demografica dei comuni.

Sondaggio Emg Different: Fratelli d’Italia incrementa i consensi

A quasi tre mesi esatti dalle elezioni dello scorso 25 settembre, Fratelli d’Italia ha continuato la sua ascesa, conquistando oltre 3 punti percentuali. Rimane dunque il primo partito nel nostro paese con una percentuale passata dal 26 al 29,2 per cento. Un numero che conferma il trend positivo e rinsalda la distanza con le altre forze politiche. Anche il Movimento Cinque Stelle vede la sua risalita. La forza politica guidata da Giuseppe Conte risulta comunque ancora molto lontana da Fratelli d’Italia, essendo passata dal 15,4% al 17,3%.

Riduzione di consensi, invece, per il Partito Democratico, sceso dal 19,1% al 16,8%. La Lega resta stabile, passando dall’8,8% all’8,9%. Anche le forze politiche di minoranza sono rimaste pressoché tali: in particolare il Terzo Polo di Azione e Italia Viva raggiunge il 7,5%. Male invece per il partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, che passa dall’8,1% al 6,7%. Dei partiti minori, l’alleanza di Sinistra e Verdi è l’unica ad attestarsi (come già accaduto tre mesi fa) oltre la soglia di sbarramento del 3% arrivando precisamente al 3,2%.

Lo scenario se si votasse oggi

Questi dati dimostrano che, se si andasse oggi alle elezioni, il primo partito italiano continuerebbe ad essere Fratelli d’Italia – ancora più distante dagli alleati di governo – e la coalizione di centrodestra si confermerebbe maggioritaria in entrambe le camere. I democratici perderebbero seggi a favore dei pentastellati, in risalita fin dai primi giorni post elettorali. Pochi cambiamenti di equilibri, invece, per il Carroccio e il Terzo Polo di Renzi e Calenda.