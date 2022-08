Sondaggi Swg, Fratelli d’Italia vicino al 25%: cala il Partito Democratico

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg per La7 confermano le tendenze delle ultime settimane, con la crescita di Fratelli d’Italia e l’affermazione della coalizione di centrodestra. La rilevazione, condotta su un campione di 1200 soggetti maggiorenni e residenti in Italia, ha messo a confronto i dati del 29 agosto con quelli dell’8.

Sondaggi politici Swg

Secondo l’indagine, il partito di Giorgia Meloni sarebbe cresciuto dello 0,1% raggiungendo un consenso pari al 24,8%. Una percentuale che gli consente di rimanere in vetta alle classifiche staccando di oltre due punti il Partito Democratico, al secondo posto con il 22,3% (in calo dello 0,1%). La deputata romana ha commentato così il risultato: «C’è un sondaggio che ci dà quasi al 25% e per questo devo ringraziare tutti. Questo partito, partendo dall’1%, non l’ho fatto io ma la nostra classe dirigente e gli italiani che ascoltano quello che diciamo».

Stabile la Lega al terzo posto, con il 12,5% dei voti, mentre cresce il Movimento Cinque Stelle che arriva all’11,6% (+1,2%). Forza Italia perde l’1% e si attesta al 7%, tallonata da Azione-Italia Viva che insieme si attestano al 6,8%. Quanto ai partiti minori, Verdi e Sinistra Italiana guadagnano lo 0,3% arrivando così al 4% e Italexit con Paragone cresce dello 0,1% raggiungendo il 3,4%.

Non supererebbero la soglia di sbarramento Noi moderati, all’1,6%, +Europa all’1,5%, Impegno Civico all’1,2% e altre liste che insieme valgono il 3,3%. L’unica chance per queste forze politiche di eleggere propri rappresentanti in Parlamento è quella di candidare propri esponenti nei collegi uninominali dove l’elezione avviene con il sistema maggioritario.

Le percentuali delle coalizioni

Per quanto riguarda l’orientamento di voto nelle coalizioni, il centrodestra rimarca il suo vantaggio staccandosi di 17 punti percentuali dagli avversari e toccando il 45,9%. Il centrosinistra raggiunge il 29%, il Movimento Cinque Stelle arriva all’11,6%, il terzo polo di Azione e Italia Viva si ferma al 6,8%, Italexit con Paragone al 3,4% e gli altri partiti al 3,3%.