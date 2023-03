Sondaggi politici, tra FdI e Pd meno di dieci punti

Il distacco tra Fratelli d’Italia, ancora oggi il primo partito per gradimento tra gli italiani, e il Pd, in netta rimonta nelle ultime settimane, si riduce ancora. Il 24 marzo scorso era stata la Supermedia/Youtrend a mostrare come la forbice tra i due partiti fosse scesa a 10 punti esatti. Oggi è invece Swg a mostrare, attraverso il proprio sondaggio settimanale, come la distanza sia adesso di 9,2 punti. Elly Schlein non accenna a fermarsi e dall’arrivo a inizio mese della nuova segretaria i dem hanno ricominciato a correre dopo mesi. Al contrario, il partito di Giorgia Meloni non solo frena ma perde terreno e scende sotto quota 30 per cento.

La corsa di Elly Schlein: Pd al 20,4 per cento, FdI al 29,6

Secondo la rilevazione di Swg, il Pd resta a quota 20,4 per cento e continua il momento positivo, nonostante la settimana di stasi. Dall’altra parte, è Fratelli d’Italia a scivolare dello 0,7 per cento, facendo registrare una flessione importante e arrivando a quota 29,6. Poco più di 9, quindi, i punti che separano i due partiti. E che sia quasi esclusivamente opera dell’effetto generato dall’arrivo della nuova segretaria dem è evidenziabile dall’apprezzamento in netta crescita nella classifica dei leader. Tra i partiti di minoranza ha il 49 per cento delle preferenze tra gli elettori che devono votare un leader non del proprio partito, mentre in generale ha raggiunto il 30 per cento.

Tra il leader il terzo è Calenda

Swg ragiona sulla stessa classifica, che vede quindi Schlein come preferita dagli elettori di opposizioni tanto in generale quanto dei non iscritti al Pd. In classifica al secondo posto c’è Giuseppe Conte con il 26 per cento in totale e il 33 nel secondo caso. Terzo Carlo Calenda da una parte (17 per cento) e Nicola Fratoianni dall’altra (23 per cento). Male Matteo Renzi, che colleziona il 12 per cento nella generale e l’11 tra chi non è del suo partito.

I partiti: bene M5s e Terzo Polo

Tra i partiti la crescita maggiore la raggiungono il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo, entrambi con un +0,3 per cento. Il partito di Giuseppe Conte si assesta al 15,6 per cento e secondo Swg resta la terza forza politica nazionale. Il duo Azione-Italia Viva, invece, raggiunge quota 8 e agguanta la Lega, che perde un altro mezzo punto e ora rischia di perdere anche la quarta posizione. Dietro Forza Italia, che nonostante il +0,1 per cento resta al 6,4.