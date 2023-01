Sondaggi Swg 9 gennaio: Fdi vola al 31,3 per cento, calano Pd e Lega

Secondo i sondaggi politici Swg trasmessi durante il TG La7 di lunedì 9 gennaio, Fratelli d’Italia mantiene saldamente il titolo di primo partito italiano superando il 31 per cento dei consensi. Aumenta la distanza tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico, separati ormai da quasi quattro punti.

Sondaggi Swg del 9 gennaio 2023

In caso di elezioni, la forza politica della premier Giorgia Meloni otterrebbe il 31,3 per cento dei voti, con un aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al 19 dicembre. Segue il M5S, anch’esso in crescita, che si attesta al 17,7 per cento (+0,3). Sempre più ampia la forbice che lo separa dal Pd, che perde lo 0,7 e si colloca al 14 per cento. Stesso destino della Lega di Matteo Salvini, da settimane fuori dal podio, che secondo la rilevazione perde mezzo punto e scende all’8,5 per cento.

Dietro c’è il Terzo polo di Azione e Italia Viva al 7,5 per cento (-0,3) e sotto ancora Forza Italia al 6,9 per cento, in crescita di quasi un punto (+0,8). Seguono i partiti più piccoli: Verdi e Sinistra italiana raggiunge il 3,7 per cento (-0,3) mentre +Europa è al 3 per cento (+0,2). Tra le forze che non supererebbero la soglia di sbarramento, Italexit mantiene il suo 2,2 per cento, Unione Popolare perde poco (-0,2) e si attesta all’1,6 per cento mentre Noi moderati è all’1,1 per cento (+0,2). Al 2,5 per cento, infine, le altre liste.

Si conferma la crecita di Fdi

Si tratta della prima rilevazione del nuovo anno, che conferma l’ascesa di Fratelli d’Italia, il sorpasso dei pentastellati sui dem e la discesa del Carroccio. L’indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.448 non rispondenti) tra il 4 e 9 gennaio 2023. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8 per cento ad un intervallo di confidenza del 95 per cento.