Sondaggi Swg 13 febbraio: Fdi in ripresa al 31 per cento, giù Terzo Polo e FI

Lunedì 13 febbraio 2023 sono stati resi noti i sondaggi politici effettuati da Swg nella settimana antecedente le elezioni regionali in Lombardia e Lazio, entrambe conclusesi con una netta vittoria del centrodestra. Fratelli d’Italia mantiene saldamente il titolo di primo partito italiano e guadagna quasi mezzo punto percentuale, calano invece il Terzo Polo e Forza Italia (entrambi del 0,3 per cento).

Sondaggi politici Swg 13 febbraio 2023

Secondo la rilevazione, se si andasse a votare oggi il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni otterrebbe il 31 per cento dei consensi (+0,4 rispetto alla settimana precedente). Secondo in classifica il Movimento Cinque Stelle al 17,7 per cento, in crescita di 0,2 punti percentuali. Al terzo posto si situa il Partito Democratico, in piena fase congressuale e gradito dal 15,1 per cento degli elettori (+0,3 per cento). Lieve freccia in su anche per la Lega di Matteo Salvini, che nell’ultima settimana ha guadagnato lo 0,2 per cento dei voti e si è attestata all’8,9.

Scende invece il Terzo Polo di Azione e Italia viva, fermo al 7,8 per cento (-0,3), così come Forza Italia, che perde lo stesso punteggio e si stanzia al 6,1. Proseguendo nella classifica, a parte Verdi e Sinistra Italiana che guadagnano pochissimo (+0,1 per cento) e raggiungono il 3,6 per cento, gli altri partiti più piccoli perdono tutti: +Europa è al 2,8 per cento (-0,2), Per l’Italia con Paragone al 2,2 (-0,1) e Unione popolare all’1,7 (-0,3). In ribasso anche Noi Moderati che scende sotto la soglia dell’1 per cento. Cresce infine la percentuale di indecisi che non si vuole esprimere, che passa dal 37 al 38 per cento in una sola settimana.

Il metodo d’indagine

L’indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra l’8 e il 13 febbraio 2023. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8 per cento ad un intervallo di confidenza del 95 per cento.