Sondaggi, effetto-Schlein: Pd dal 16,4 al 19 per cento

È bastata una settimana a Elly Schlein per far sì che il Pd tornasse a essere il secondo partito del Paese. Lo evidenzia un sondaggio Swg per La7: balzo di 2,6 punti percentuali che consente ai dem di raggiungere quota 19 per cento, sorpassando il Movimento 5 stelle, che cede l’1,3 per cento e scivola al 15,7. Stabile in testa Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni non risente delle polemiche relative alla tragedia dei migranti di Cutro e si conferma al 30,7 per cento.

Balzo in avanti del Terzo Polo, che arriva all’8 per cento

Dietro i tre partiti principali del Paese, leggero passo avanti della Lega (+0,1 per cento), ora all’8,8 per cento. Bel balzo per il Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva, che guadagnano lo 0,8 per cento e si assestano all’8 per cento. Forza Italia sale dal 6,4 al 6,6 per cento. Giù Verdi e Sinistra della coppia Bonelli-Fratoianni che perdono lo 0,8 per cento: ora, secondo le rilevazioni Swg, valgono il 3 per cento. Consensi in calo anche per +Europa, che scende dal 2,9 al 2,1 per cento. Seguono Unione Popolare all’1,8 per cento e Per l’Italia con Paragone all’1,7 per cento.

Pd, quasi 4 mila adesioni online in 24 ore

Dopo mesi di sconfitte, il sondaggio Swg per La7 vede il Partito democratico crescere. È l’effetto delle primarie, che hanno visto Schlein prevalere su Stefano Bonaccini, vittoria che ha sovvertito il voto espresso degli iscritti nei circoli dem. A tal proposito, da ieri è aperto il tesseramento online: in appena 24 ore quasi 4 mila elettori si sono collegati al sito del partito e hanno firmato l’adesione. Il 9 marzo si aprirà poi la possibilità di fare la nuova tessera del 2023. Già la Supermedia dei sondaggi di Youtrend aveva confermato la crescita di consensi dei democratici (un punto e mezzo) e i dati si Swg si avvicinano a quelli del sondaggio di Noto per Porta a Porta, che pochi giorni fa ha stimato un +3 per cento per il Pd tra prima e dopo le primarie.