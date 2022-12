Sondaggi politici Quorum/YouTrend, Fratelli d’Italia vola al 33%

I sondaggi politici Quorum/YouTrend del 16 dicembre per conto di Sky TG24 evidenziano un consenso stabile per Fratelli d’Italia, che aumenta ancora rispetto alla precedente rilevazione. Il sondaggio è stato realizzato con 800 interviste che si sono svolte tra il 14 e il 15 dicembre 2022. Il partito di maggioranza nel Paese ottiene il 33% dei consensi, per cui gli osservatori dicono che quanto fatto dal governo negli ultimi 2 mesi è stato promosso dal consenso popolare.

Sondaggi politici Quorum/YouTrend del 16 dicembre

La Lega di Matteo Salvini si trova al quarto posto, dopo i due partiti maggiori di opposizione, con un consenso del 9,1 percento. Azione/Italia Viva sale ancora e arriva all’8,4 percento. Forza Italia di Silvio Berlusconi scende ancora e si attesta intorno al 6 percento. I temi al centro del governo, come la crisi energetica che deve avere termine e la gueerra in Ucraina ottengono dagli italiani chiamati nella rilevazione un 23% dei consensi.

Il terzo tema sono, invece, le tasse. L’economia e l’energia sono le due sfide da affrontare adesso per circa il 50% dell’elettorato. Anche la sanità, però, dovrebbe essere al centro del dibattito del governo secondo il 52% degli intervistati. Secondo il 54% degli stessi, lo strumento per affrontare la crisi energetica è nelle fonti rinnovabili.

La situazione delle opposizioni

Al secondo posto resta stabile come primo partito di opposizione il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che però ha circa la metà dei consensi del partito di Giorgia Meloni. Infatti, si attesta intorno al 16,7 percento. Segue a ruota il Partito Democratico, con il 15,4 percento.

Gli interventi del Governo più apprezzati sono la riduzione dell’Iva sugli assorbenti, l’abolizione del reddito di cittadinanza e gli interventi per contrastare i rincari delle bollette. Invece, la possibilità dei commercianti di rifiutare i pagamenti con il POS inferiori ai 60 euro non è stata vista di buon occhio dagli intervistati.