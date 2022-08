Sondaggi politici Youtrend, cresce il Terzo Polo: centrodestra oltre il 48%

I nuovi sondaggi politici Youtrend stupiscono ma fino a un certo punto. Infatti, secondo il il portale italiano delle statistiche, il centrodestra supererebbe il 48% dei consensi e avrebbe un netto vantaggio sulla concorrenza. Inoltre, si registra una crescita del Terzo Polo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle ultime statistiche di tali sondaggi politici.

Le statistiche dei sondaggi politici Youtrend in merito al Terzo Polo

Ciò che colpisce dei nuovi sondaggi Youtrend è il risultato ottenuto dal Terzo Polo. Perché? Perché qualche settimana fa Carlo Calenda, leader del Terzo Polo e del partito Azione, aveva criticato duramente Youtrend definendo questi ultimi «sondaggisti del PD». Questo perché secondo il portale italiano, il Terzo Polo non raggiungeva neanche il 3%. Tuttavia, ora la situazione è nettamente cambiata, visto che la percentuale raggiunta è in positivo con il 5,9% di interesse. Dunque, un netto miglioramento per la coalizione di Calenda e Renzi che sperano in un trend positivo anche nel prossimo futuro, quando le elezioni entreranno nel vivo.

La netta supremazia del centrodestra secondo gli ultimi sondaggi

I sondaggi politici Youtrend hanno fatto emergere un altro dato molto importante. Infatti, i sondaggi hanno evidenziato una netta supremazia del centrodestra rispetto alla concorrenza. Infatti, il divario tra centrodestra e centrosinistra appare quasi incolmabile, con il centrodestra che ha un totale del 48,2% contro il solo 29,5% del centrosinistra. Se le cose dovessero continuare in questo modo, sarebbe facilmente pronosticabile una vittoria dei partiti del centrodestra.

Ma quali sono i partiti che secondo i sondaggi politici hanno ottenuto più consensi? Il primo è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che ha fatto registrare una percentuale del 24,3% mentre subito dopo c’è il PD con una percentuale del 22,7%. La Lega di Matteo Salvini ha ottenuto una percentuale del 13,4% mentre Forza Italia di Berlusconi ha registrato una percentuale pari all’8,4%. Infine, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto una percentuale di consensi del 10,9%.