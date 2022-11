Sondaggi politici Swg: Terzo Polo supera la Lega

LA POSTA AL CUORE. È momento di confessioni senz'assoluzioni e senza soluzioni. Quel giorno lì della tua presentazione ad Alghero non ci son venuta proprio con dolo. Come potevo dirti quanto mi fosse piaciuto quel libro tuo letto in due giorni e due notti? Non potevo. Forse potrò in futuro, quel futuro di cui abbiamo sempre tanta nostalgia.