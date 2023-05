Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si rafforza: aumenta il vantaggio sul Pd

Fratelli d’Italia è tornato a crescere nel gradimento degli italiani ed è riuscita a rafforzare il proprio vantaggio sul Pd, secondo i sondaggi politici di Swg per TgLa7. Come mostrato durante il telegiornale da Enrico Mentana, il partito di Giorgia Meloni, a una settimana dal primo incremento dopo diverse settimane, ha conquistato lo 0,7 per cento e si è riportato a quota 29,5 per cento. Una risalita che vale doppio, in virtù del contemporaneo calo del Partito democratico. I dem, che dall’arrivo di Elly Schlein hanno conquistato diversi punti nel gradimento nazionale, cala dello 0,4 per cento in una settimana e si ferma a quota 21,1. Il distacco è ora di 8,4 punti.

Risale il M5s, scende Forza Italia

Dopo un calo di varie settimane, FdI risale e consolida il primo posto con un ampio distacco. Detto del Pd, è il Movimento 5 Stelle a mantenere la terza posizione. Il partito di Giuseppe Conte ha guadagnato lo 0,3 per cento e risale al 15,6, con un buon vantaggio sulla Lega. La compagine guidata da Matteo Salvini, invece, non guadagna né perde e resta al 9 per cento. Chi scende è Forza Italia. Dal ricovero di Silvio Berlusconi, FI ha guadagnato terreno, seppur lentamente. Stavolta, però, flette dello 0,2 per cento e si ferma al 6,6 per cento. Continua il calo di Azione, che perde lo 0,2 per cento e scende al 4,1. Verdi-Sinistra italiana si ferma al 3,3 per cento (+0,1), mentre Italia Viva risale al 2,8, guadagnando lo 0,3 per cento. +Europa resta dietro al 2,4 per cento, seguito da Per l’Italia con Paragone all’1,8 e Unione Popolare all’1,6.

Swg, la concertazione: imprescindibile per 8 su 10

Nella giornata odierna, Swg ha diramato su Twitter anche i dati sulla concertazione. Per 8 italiani su 10 è imprescindibile, ma a destra si ritiene che la posizione dei sindacati non debba incidere troppo.