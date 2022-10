Sondaggi politici Swg: Fdi cresciuta di un punto e mezzo dalle elezioni

Gli ultimi sondaggi politici di Swg, diramati in data 10 ottobre dal Tg La7, rivelano come la prossima legislatura potrebbe snodarsi attorno a due figure chiave: Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Dopo le elezioni dello scorso 25 settembre, infatti, il favore degli italiani sarebbe cresciuto ancora per i partiti dei rispettivi leader.

Sondaggi politici Swg: Pd caduta libera, +Europa cresce

Secondo gli ultimi sondaggi politici Swg, dopo dopo l’exploit alle elezioni dello scorso 25 settembre, Fratelli d’Italia sarebbe ora ulteriormente in crescita. Il partito guidato da Giorgia Meloni, premier in pectore, è arrivato a toccare una vetta mai raggiunta prima: 27,5%, quasi due punti percentuali in più rispetto al voto delle politiche. Nel frattempo anche il Movimento 5 Stelle sembrerebbe avere il vento in poppa. I pentastellati infatti potrebbero ormai facilmente sorpassare il Partito Democratico, in caduta libera.

Sembra invece riprendersi la Lega, anche se non riesce a riconquistare il vecchio favore dei cittadini. Altrettanto non possono dire Forza Italia e il tandem Azione-Italia Viva, per cui il segno è di decrescita. In flessione anche Alleanza Verdi-Sinistra mentre il sondaggio di Swg è beffardo con +Europa. Attestato al 3,1%, alle elezioni il partito di Emma Bonino non è riuscito a superare la soglia di sbarramento per una manciata di voti.