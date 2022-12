Sondaggi politici Swg, Fratelli d’Italia doppia gli altri partiti

Arrivano nuovi dati dai sondaggi politici Swg per il 5 dicembre. Fratelli d’Italia resta in testa, anzi, riesce a raddoppiare le distanze rispetto agli altri partiti. Per loro, la rilevazione svela l’andamento del consenso nel corso del tempo. Il sondaggio è stato reso noto durante il Tg di La7 ieri, 5 dicembre.

Sondaggi politici Swg, come se la cavano i partiti al 5 dicembre

Il partito di Giorgia Meloni arriva al 30,8% del consenso, con uno 0,5% in più rispetto alla scorsa settimana. I sondaggi confermano quindi il consenso nel Paese di Fratelli d’Italia, ma ci sono anche altre sorprese. Calano sia il Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico. Il primo arriva all’appuntamento con le rilevazioni con uno 0,3% in meno rispetto allo scorso sondaggio, mentre il PD continua il suo trend negativo con uno 0,4 percento. Il risultato finale è il 16,6% per l’uno e il 15,4% per l’altro, circa la metà rispetto al partito di centrodestra vincitore delle scorse elezioni del 25 settembre.

Sotto i 10 punti ci sono Azione e Italia Viva, che hanno da poco deciso di diventare un solo partito. Nonostante l’esito negativo dei dati in generale, in realtà la coalizione aumenta il suo consenso dello 0,1%, proprio lo stretto necessario per essere all’8,2% dei consensi. Infatti, a seguire c’è la Lega, con l’8,1% e un recupero dello 0,3 percento. Forza Italia scende dello 0,4% e arriva al 6,1 percento.

I dati al 5 dicembre 2022

Non va meglio rispetto alla scorsa settimana – 1 dicembre – per i partiti più piccoli. Verdi-Sinistra arriva al 4%, con un -0,3 percento. Sale, invece, +Europa di un utile 0,2% per arrivare al 3 percento di consenso generale. Italexit resta stabile al 2,2 percento.

Unione Popolare, invece, sale all’1,7%, con una crescita dello 0,1 percento. I sondaggi sono stati realizzati da Swg e i dati sono stati poi diffusi nel TG serale di Enrico Mentana. La situazione appare quindi stabile rispetto al periodo delle elezioni, fatte le dovute eccezioni per i singoli partiti.