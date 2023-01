Sondaggi politici Swg 23 gennaio: Fdi perde mezzo punto

Che cosa accadrebbe se si andasse a votare in questi giorni? A rispondere alla domanda sono i nuovi sondaggi politici Swg per il TgLa7 del 23 gennaio 2023. I dati mostrano che Fratelli d’Italia, pur restando il primo partito nel Paese, perde mezzo punto rispetto alla scorsa settimana ed è la prima volta che si registra un segno meno da quando Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi.

Sondaggi politici Swg del 23 gennaio

Andando più nel dettaglio delle percentuali che corrisponderebbero alle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d’Italia è primo con il 30,8%. Si tratta di un ottimo risultato che, tuttavia, segna un -0,5% rispetto a sette giorni fa, quando il partito di Meloni era al 31,3%. Dietro, sul podio, perdono punti anche le due principali forze politiche d’opposizione: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è al 17,4% (-0,2% rispetto al 16 gennaio), mentre il Partito democratico, ormai in caduta libera da settimane, aggiunge al suo trend negativo un altro -0,2% e si ferma al 14%.

II centrodestra cresce, ma non la Meloni

A registrare un segno positivo rispetto alle precedenti rilevazioni di Swg sono le altre forze di centrodestra che crescono. La Lega di Matteo Salvini è il quarto partito in Italia per consensi con l’8,5% (+0,2%), mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi arriva a 6,6% (+0,2%). A dividere le due forze di governo c’è la lista Azione – Italia Viva di Matteo Renzi e Carlo Calenda che registra un 8,2% del consenso popolare, ovvero +0,4% rispetto alle precedenti rilevazioni. Si tratta della crescita maggiore della settimana. Per quanto riguarda, invece, le forze politiche più piccole si segnala la crescita di Alleanza Verdi e Sinistra, con un +0,1% che la porta al 3,8%, e Più Europa al 3,1%, sempre con una crescita dello 0,1%. Fermo al 2,3% è invece Italexit di Gianluigi Paragone, così come Unione Popolare all’1,8%. A calare è invece l’astensione che scende due punti: preferisce non esprimersi il 36%.