Sondaggi politici, FdI risale nella Supermedia: aumenta il divario con il Pd

Mancano soltanto pochi giorni alle elezioni amministrative in circa 800 comuni in tutta Italia. Sarà, per le compagini politiche italiane, un vero e proprio banco di prova per capire se quanto visto sui sondaggi corrisponde alla realtà. E se nelle ultime settimane il Pd aveva recuperato terreno, accorciando il distacco da Fratelli d’Italia, ora il trend pare invertito, con il partito di Giorgia Meloni tornato a guadagnare, seppur leggermente da fine aprile in poi. E lo evidenzia anche la Supermedia Agi/Youtrend, che mostra come FdI abbia guadagnato lo 0,2 per cento, pur restando ancora sotto il 29.

FdI cresce, scivola il Pd

Fratelli d’Italia si ferma a quota 28,9 per cento e per la sesta settimana di fila non risale oltre il 29. Rispetto a settembre il partito di Giorgia Meloni ha perso appeal, ma il trend sembra in crescita negli ultimi giorni. Tanto che, approfittando del contemporaneo calo del Pd dello 0,3 per cento, la premier guadagna mezzo punto su Elly Schlein. I dem, infatti, si fermano a quota 20,2 per cento, tallonati dal Movimento 5 Stelle che guadagna lo 0,2 e si porta a 16,1. Quarta posizione per la Lega di Matteo Salvini, al 9,1 per cento, mentre torna a scendere Forza Italia, che perde lo 0,3 per cento e scivolo sotto al 7, a quota 6,9.

Salgono Azione e Italia Viva

La Supermedia Agi/Youtrend, inoltre, regala buone notizie a Matteo Renzi e Carlo Calenda. I due leader di Italia Viva e Azione guadagnano nel gradimento degli italiani, raggiungendo quota 3 (+0,6) e 4,3 per cento (+0,2). Un rialzo che arriva a poche settimane dal naufragio del progetto comune del Terzo Polo. Verdi e sinistra italiana, intanto, scivolano anche sotto al partito di Renzi, andando a quota 2,9 per cento a causa di una perdita 0,1 punto percentuale. E le coalizioni intanto perdono terreno. Il centrodestra scende al 45,7 per cento, perdendo lo 0,4, mentre il centrosinistra cala dello 0,3 e si ferma al 25,4.