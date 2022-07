Sondaggi politici su sindaci e governatori più amati: in testa Zaia e Brugnaro

Secondo il Governance poll 2022 realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, il governatore e il sindaco più amati d’Italia sono entrambi due esponenti di centrodestra: si tratta di Luca Zaia, al timone della Regione Veneto, e di Luigi Brugnaro, primo cittadino della città di Venezia.

Noto Sondaggi: i sindaci e i governatori più amati

Con il 65% delle preferenze, quest’ultimo ha infatti superato Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno (64%) e Antonio De Caro, sindaco di Bari sceso dal primo al terzo posto. Trovano posto scorrendo la classifica anche diversi primi cittadini delle grandi città, sempre penalizzati invece negli anni scorsi: il sindaco di Milano Beppe Sala si è stanziato al quarto posto (60%) seguito da quelli di Napoli e di Bologna Gaetano Manfredi e Matteo Lepore (entrambi al 59,5%).

Pur non comparendo tra i primi dieci classificati, i sindaci di Torino e Roma – rispettivamente Stefano Lorusso e Roberto Gualtieri – sono abbondantemente sopra la soglia del 50%, con il primo che si è piazzato in 15° posizione con il 57% e il secondo a metà classifica con il 54%. Va sottolineato che molti sindaci neo eletti al primo mandato pagano lo scotto di non aver ancora dimostrato ai cittadini un completo cambio di passo rispetto al passato (i 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano però nella classifica). Da evidenziare comunque che, su 78 sindaci testati, ben 62 hanno ricevuto almeno il 50% dei consensi. Un indice di un forte legame che si è creato con i cittadini.

Lega in vetta al Nord Est

Per quanto riguarda i governatori di regione, la vetta è occupata da Luca Zaia (70%). L’esponente leghista è però tallonato dal collega di partito Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia-Giulia (68%) e da Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), che ha ottenuto un gradimento del 65%. A seguire, al quarto e al quinto posto, vi sono Giovanni Toti (61%) e Roberto Occhiuto (58%). Rispettivamente governatori di Liguria e Calabria, hanno aumentato il loro consenso di 5 e 3,5 punti rispetto al giorno delle elezioni.

I presidenti di due delle regioni che andranno al voto nei prossimi mesi, ovvero Lombardia e Sicilia si sono infine piazzati entrambi in settima posizione. Sia Attilio Fontana che Nello Musumeci hanno infatti conquistato un gradimento del 50%.