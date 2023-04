Sondaggi politici, per la Supermedia il Pd e Schlein favoriti dal crollo del Terzo Polo

L’ascesa nei sondaggi del Partito democratico dall’arrivo di Elly Schlein alla segreteria è cosa nota. Lentamente i dem stanno riconquistando la fiducia degli italiani e riducendo il margine con Fratelli d’Italia, saldamente il primo partito in Italia per gradimento nonostante un calo lento ma costante nelle ultime settimane. Dopo le rilevazioni di Swg per La7, anche la Supermedia/Youtrend premia il Pd, trovando nella separazione del Terzo Polo l’ennesimo punto favorevole ai dem.

Il Terzo Polo spaccato perde quasi un punto

Secondo le rilevazioni della Supermedia/Youtrend, Azione e Italia Viva si assestano rispettivamente al 4,1 e al 2,4 per cento, per un totale di 6,6. Il dato complessivo, quindi, sarebbe nettamente inferiore all’aggregato di due settimane fa. Nell’ultimo monitoraggio prima della lite tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, che ha portato alla definitiva separazione, il Terzo Polo aveva toccato il 7,3 per cento. In due settimane, quindi, ha perso quasi un punto intero. E questo ha avvantaggiato il Pd, che guadagna lo 0,8 per cento e ritorna sopra il 20, al 20,5 nella Supermedia. Resta distante poco più di 8 punti Fratelli d’Italia, in equilibrio al 28,7 per cento (+0,1).

Sale il centrosinistra

Il partito di Giorgia Meloni resta ampiamente il primo in elenco, mentre perdono terreno sia la Lega sia Forza Italia, che calano rispettivamente dello 0,1 per cento e si fermano all’8,9 e al 7,2. Guadagna il Movimento 5 Stelle, terza forza nazionale a quota 15,9 (+0,1). Le coalizioni, però, restano ampiamente distanti. Il centrodestra si mantiene stabile a 46,1 per cento, contro un centrosinistra che pur guadagnando si ferma al 25,7.

La rilevazione di un mese fa

In ogni caso il dato più evidente è che la rimonta del Pd ai danni di Fratelli d’Italia prosegue. Un mese fa, sempre secondo Supermedia/Youtrend, i dem avevano conquistato un importante risultato, riducendo a 10 i punti di distacco da FdI. La battaglia nei sondaggi tra Elly Schlein e Giorgia Meloni continua a premiare la prima, che ora si trova a poco più di 8 punti di distanza.

