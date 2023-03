Sondaggi politici, Schlein e il Pd corrono ancora: per Swg dem a 10 punti da FdI

Il Pd continua a crescere e a ridurre, almeno nei sondaggi, il distacco da Fratelli d’Italia. Cinque giorni fa era stata la Supermedia Youtrend a mostrare come gli effetti dell’elezione di Elly Schlein come nuova segretaria dem stiano dando nuova linfa al partito, in netta ripresa rispetto alle precedenti settimane. Ora è l’ultimo sondaggio Swg per La7, diffuso lunedì 20 marzo 2023, a dimostrarlo ancora. Il Partito democratico recupera terreno e insegue FdI, che resta il primo partito, sempre in torno al 30 per cento. Se per la Supermedia Youtrend il gruppo guidato da Giorgia Meloni era sceso sotto la soglia del 30, assestando al 29,2 per cento, per il sondaggio Swg resta stabile al 30,3 ma deve difendersi dalla corsa degli oppositori.

Sondaggio Swg: avanza il Pd, cala il M5S

Il sondaggio Swg per La7 quindi mostra Fratelli d’Italia ancora in vetta a quota 30,3 per cento. Il Pd, invece, sale dello 0,6 e raggiunge il 20,4 per cento, portandosi a meno di dieci punti dai rivali politici. Un salto importante, cui fa da contraltare il tonfo del Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte infatti ha perso quasi un punto, lo 0,8 per cento, arrivando al 15,3. Quarto posto per la Lega, che si ferma all’8,5 per cento, in calo dello 0,3, mentre sale, seppure di poco, il Terzo Polo. La coalizione formata da Azione e Italia Viva racimola un ulteriore 0,2 per cento di consensi e tocca quota 7,7, nettamente davanti a Forza Italia, scesa al 6,3.

📊 #Sondaggio @swg_research per il @TgLa7: FdI stabile al 30,3%, mentre sale il PD (20,4%) e scende il Movimento 5 Stelle (15,3%). La fiducia nel Governo e in Giorgia Meloni risulta in calo rispetto ai mesi precedenti. pic.twitter.com/7FHQ1ojVYj — YouTrend (@you_trend) March 21, 2023

In coda guadagnano +Europa e Unione Popolare

A guadagnare sono anche i partiti ancora più indietro in classifica. Mentre Verdi e Sinistra italiana restano stabili al 3,2 per cento, guadagna lo 0,3 +Europa, ora a quota 2,5 per cento. Incremento dello 0,1 anche per Unione Popolare e Per l’Italia con Paragone, rispettivamente a quota 1,8 e 1,7 per cento.