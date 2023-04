Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: meno di 9 punti di distacco da FdI

Fratelli d’Italia resta ancora con ampio margine il principale partito del Paese con il 29,3 per cento, ma il suo vantaggio sul Pd si sta assottigliando. A sostenerlo è il sondaggio di Swg per TG La7 sulle intenzioni di voto, effettuato il 10 aprile: il distacco tra le due formazioni politiche sarebbe adesso inferiore ai 9 punti.

Avanza il Pd: nelle intenzioni di voto è adesso allo 20,7 per cento

Le intenzioni di voto continuano a premiare il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però ha perso secondo le rilevazioni lo 0,4 per cento, nel giro di una settimana. Di contro, la formazione guidata dalla neo segretaria Elly Schlein ha registrato un incremento dello 0,3 per cento attestandosi al 20,7 per cento. Adesso il Partito democratico dovrebbe “rimontare” meno di 9 punti.

Stabile il M5s, salgono di poco Lega e Forza Italia

Resta stabile nel gradimento degli italiani il Movimento 5 stelle guidato dall’ex premier Giuseppe Conte, con il 15,1 per cento. Cresce anche se di poco la Lega di Matteo Salvini, che arriva all’8,8 per cento: per il Carroccio +0,4 per cento. Piccolo passo in avanti anche per Forza Italia: +0,3 per cento per un punteggio di 6,5 per cento, nonostante le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica.

Leggerissima flessione per il Terzo polo

Tra le due forze del centrodestra c’è Azione-Italia Viva con il 7,7 per cento. Per il Terzo polo leggerissima flessione dello 0,1 per cento. Lo stesso calo registra Alleanza Verde-Sinistra Italiana, che scende al 3,2 per cento. +Europa è al 2,4 per cento, con un calo dello 0,2 per cento.