Sondaggi politici, l’effetto Schlein premia il Pd: Meloni in calo dopo Cutro

L’effetto Elly Schlein non accenna a scemare e il Pd continua a guadagnare terreno nei consensi, secondo quanto evidenziato dai sondaggi politici delle ultime settimane. La nuova segretaria, eletta il 12 marzo scorso, ha avuto un immediato impatto sull’immagine del Partito democratico, che continua a guadagnare punti a scapito degli altri partiti di centrosinistra ma non solo. La risalita del Pd coincide anche con la discesa di Fratelli d’Italia, che secondo quanto mostrano i dati di Supermedia Youtrend, per la prima volta scende sotto il 30 per cento. Non accadeva da mesi.

La Supermedia Youtrend: Pd in ripresa, calano FdI ed M5S

Secondo i dati della Supermedia Youtrend, l’altalena del consenso premia il Pd e penalizza FdI e, come contraccolpo, tutto il centrodestra. Elly Schlein riporta i dem a quota 19,2 per cento, con un incremento di 2 punti netti in appena due settimane. Fratelli d’Italia, invece, perde l’1,2 per cento e scende sotto la soglia del 30, posizionandosi a 29,2. Il divario con il Pd resta ampio, ma la forbice si è ristretta. Tra i partiti, mentre Lega e Terzo Polo guadagnano entrambi lo 0,4 per cento, raggiungendo il 9,2 e il 7,6, il Movimento 5 Stelle perde 1,1 punti e scivola a 15,9. Calano anche Forza Italia e +Europa, entrambi dello 0,1, e Verdi/sinistra, che perde lo 0,3.

Le coalizioni: il centrodestra cala di 1,1 punti percentuali

Rispetto alla scorsa settimana, è tutto il centrodestra come coalizione a perdere terreno. Il calo è dell’1,1 per cento, con un consenso ora del 46,2. Il centrosinistra sale ma resta indietro: +1,6 per cento, quota 24,5. detto del Movimento 5 stelle e del Terzo Polo, colpisce l’aumento lieve di Italexit, che guadagna lo 0,3 per cento e sale sopra la soglia del 2: è a quota 2,2.

Le liste

FDI 29,2 (-1,2)

PD 19,2 (+2,0)

M5S 15,9 (-1,1)

Lega 9,2 (+0,4)

Terzo Polo 7,6 (+0,4)

Forza Italia 6,9 (-0,1)

Verdi/Sinistra 3,0 (-0,3)

+Europa 2,3 (-0,1)

Italexit 2,2 (+0,3)

Unione Popolare 1,5 (-0,2)

Noi Moderati 1,1 (+0,1)

Le coalizioni

Centrodestra 46,2 (-1,1)

Centrosinistra 24,5 (+1,6)

M5S 15,9 (-1,1)

Terzo Polo 7,6 (+0,4)

Italexit 2,2 (+0,3)

Altri 3,6 (-0,1)