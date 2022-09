Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 24%: Lega e M5S pari al 13,4%

Cambiano lievemente le percentuali delle liste, ma non abbastanza per mutare i rapporti di forza tra le due principali coalizioni: gli ultimi sondaggi politici di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera confermano Fratelli d’Italia al primo posto e il centrodestra oltre il 46%.

Sondaggi politici

Secondo l’indagine resa nota a poco più di venti giorni dalle elezioni, la forza di Giorgia Meloni ottiene il 24% dei consensi, in aumento dello 0,7% rispetto a fine luglio. Segue il Partito Democratico, al 23%, mentre il terzo posto è conteso da Lega e Movimento Cinque Stelle che risultano entrambi al 13,4% (stabile il Carroccio, in aumento del 2,1% la forza pentastellata).

A seguire Forza Italia con l’8% (in calo di un punto), la lista Azione e Italia Viva con il 5%, l’alleanza Sinistra Italiana e Verdi con il 4,1% e Italexit con il 3%. Tutte le altre liste verrebbero votate da meno del 3% degli elettori e non avrebbero dunque chance di eleggere propri rappresentanti in Parlamento se non nei collegi uninominali. Ancora molto alta, infine, la percentuale degli indecisi o astenuti che si attesta al 38,3%.

Emerge dunque che, a poco più di tre settimane dal voto, il centrodestra continua a prevalere nettamente sul centrosinistra con il 46,4% (contro il 29,9% della coalizione di Letta). Una percentuale che gli consentirebbe di avere una maggioranza per governare e molto vicina a quella necessaria per poter cambiare la Costituzione senza passare dal referendum.

I pronostici

La rilevazione di Pagnoncelli ha anche reso noto quali sono le attese degli italiani in merito al risultato delle elezioni. Secondo il 39% degli intervistati, Fratelli d’Italia risulterà il partito più votato mentre solo il 13% ritiene che i dem possano sorpassarlo. Il 7% si aspetta il successo del M5S e di Forza Italia mentre il 29% non è in grado di fare una previsione. Da sottolineare che l’ottimismo è più elevato tra gli elettori del centrodestra (59% indica la vittoria di FdI) rispetto a quelli del centrosinistra (42% pronostica la vittoria del Pd e il 34% quella di Fdi).