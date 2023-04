Sondaggi politici, FdI scende ancora: è sotto al 29 per cento

Fratelli d’Italia cala, il Pd sale. Il gradimento degli italiani secondo l’ultima rilevazione del sondaggio Supermedia-Youtrend/Agi premia ancora una volta il partito di Elly Schlein, che accorcia ulteriormente il distacco dal gruppo di Giorgia Meloni. Quest’ultimo scende per la prima volta nel 2023 sotto al 29 per cento, dopo due settimane dal primo ribasso al di sotto del 30. Ora il distacco è di meno di 9 punti. FdI si assesta, infatti, a quota 28,8 per cento perdendo quasi un punto, lo 0,9. Dall’altra parte, il Pd guadagna lo 0,4 e supera per la prima volta a distanza di tempo la soglia del 20, fermandosi al 20,1 per cento.

Stabile al terzo posto il Movimento 5 Stelle

Dietro le dinamiche non cambiano. In terza posizione, sempre distante, c’è il Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte non cede il terzo gradino del podio e con il 15,7 per cento mantiene un buon margine di sicurezza sulle inseguitrici. La Lega, infatti, è distante, con l’8,8 per cento e un guadagno dello 0,3. E Matteo Salvini resta tallonato dal Terzo Polo, salito a quota 7,5 per cento (+0,2 dall’ultima rilevazione). In attesa di capire come influiranno le notizie sulla salute di Silvio Berlusconi sul gradimento al partito, Forza Italia guadagna lo 0,3 per cento e risale a 6,9. Scivola al 3,1 per cento il gruppo formato da Verdi e Sinistra italiana, poi al 2,2 ci sono +Europa e Italexit, mentre l’Unione dei popolari cede lo 0,2 e si ferma a 1,6 per cento.

Le coalizioni: 20 punti tra centrodestra e centrosinistra

Nonostante un rallentamento evidentemente nel gradimento degli italiani da parte del partito della premier Meloni, scivolato via via sotto al 29 per cento, la coalizione di centrodestra è nettamente avanti a quella di centrosinistra. In ballo c’è una distanza di oltre 20 punti. Da una parte, FdI, FI e Lega sono a quota 45,5 per cento, in calo dello 0,3 per cento. Dall’altro, invece, il centrosinistra sale al 25,4.