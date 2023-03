Sondaggi politici, Supermedia/Youtrend conferma: 10 punti tra FdI e Pd

Lo aveva già evidenziato Swg, ma ora anche il sondaggio Agi-Supermedia/Youtrend sottolinea che la distanza tra Pd e Fratelli d’Italia, nelle preferenze degli italiani, continua a diminuire. Ed è precisamente di 10 punti, grazie alla corsa dei dem, che continuano a guadagnare consensi dall’arrivo della nuova segretaria Elly Schlein. Il partito di Giorgia Meloni, invece, scende sotto la soglia del 30 per cento. Secondo il Barometro politico di Demopolis, inoltre, il Pd avrebbe recuperato circa 1 milione e 800 voti da quando ha cambiato guida, ormai diverse settimane fa.

Supermedia/Youtrend: Pd al 19,7 per cento, FdI al 29,7

I nuovi sondaggi premiano ulteriormente la crescita del Partito democratico. Per Supermedia/Youtrend i dem hanno guadagnato lo 0,9 per cento, salendo a quota 19,7, a 10 punti da Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni continua a guidare la classifica a quota 29,7 per cento, salendo dello 0,4 ma restando sotto la soglia dei 30 punti percentuali. Male il centrodestra. La Lega si ferma a quota 8,5 mentre Berlusconi e Forza Italia scivolano ancora al 6,6 per cento. Il terzo partito per consensi resta il Movimento 5 Stelle, attualmente al 15,7, ma anche il gruppo guidato da Giuseppe Conte perde terreno (-0,2 per cento). E cala anche il Terzo Polo di 0,3 punti percentuali, fermandosi a 7,3.

📊 #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia (e variazione rispetto a due settimane fa):

— YouTrend (@you_trend) March 24, 2023

Coalizioni: il centrodestra 20 punti sopra il centrosinistra

Anche la battaglia delle coalizioni viene vinta dall’opposizione, sebbene il distacco si nettamente superiore. Il centrodestra, complici gli scivoloni degli ultimi giorni e lo scontro interno tra FdI e Lega, perde lo 0,9 per cento ma resta nettamente avanti a quota 45,9 per cento. Quasi 20 punti dietro, ci sono i partiti della coalizione di centrosinistra, che guadagnano l’1,2 per cento e arrivano al 25,1. La strada verso la rimonta è lunga, ma l’effetto Elly Schlein continua a trascinare l’opposizione.