Sondaggi politici: FdI respira, ma il divario col Pd scende ancora

Per la prima volta dopo diverse settimane, Fratelli d’Italia può tirare un respiro di sollievo dopo i sondaggi Swg redatti per La7 e mostrati in diretta nella giornata del Primo maggio da Enrico Mentana. Durante il TgLa7 viene mostrato come per il partito di Giorgia Meloni si sia riscontrato un leggero incremento nel gradimento degli italiani, pari allo 0,2 per cento. Dopo diverse settimane di calo, una buona notizia per FdI che resta comunque il partito più apprezzato in Italia (al 28,3 per cento) e deve sempre difendersi dalla risalita del Pd. I dem guidato da Elly Schlein continuano a rimontare e guadagnano un ulteriore 0,4 per cento, salendo al 21,5. Adesso i punti di distacco tra i due partiti sono 7,3.

Dietro sale soltanto Forza Italia: male M5S e Lega

E mentre gli occhi restano ancora puntati sulla rimonta tentata dal Pd, mai così vicino a Fratelli d’Italia da mesi, dietro anche gli altri partiti perdono terreno. Tutti tranne Forza Italia, che guadagna un ulteriore 0,2 per cento e si ferma a quota 6,8. FI ha ripreso a crescere da quando Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il partito del Cavaliere, però, resta ancora nettamente dietro al Movimento 5 Stelle e alla Lega, nonostante entrambi registrino un leggero calo. Il gruppo guidato da Giuseppe Conte si conferma terza forza nazionale al 15,3 per cento, cedendo lo 0,1. Mentre la Lega di Matteo Salvini scende al 9, perdendo lo 0,3 per cento.

Azione perde ancora. Renzi guadagna poco

Dalla divisione del Terzo Polo, ufficializzata circa tre settimane fa, Azione e Italia Viva non hanno visto i propri numeri crescere. Soprattutto il partito di Carlo Calenda ha perso terreno e anche nell’ultima rilevazione di Swg per La7 si registra un -0,1 per cento. Se Azione si ferma, quindi, al 4,3, non va meglio a Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi guadagna lo 0,1 ma è a quota 2,5, dietro a Verdi e Sinistra Italiana, che insieme restano stabili al 3,2.