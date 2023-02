Sondaggi politici: FdI perde ancora, balzo in avanti del Pd

A pochi giorni dal banco di prova delle Regionali in Lazio e Lombardia, il sondaggio Supermedia Agi/Youtrend mostra un nuovo, leggero calo dei consensi per Fratelli d’Italia. Dopo il boom delle ultime elezioni, il partito di Giorgia Meloni continua a perdere punti e adesso si attesta a 29,5 per cento, con un calo dello 0,2 rispetto all’ultima proiezione. Continua a salire, invece, il Pd. Con l’entrata nel vivo della campagna congressuale, il Partito Democratico è salito sopra il 16 per cento, arrivando al 16,2 e portandosi più vicino al Movimento 5 Stelle, ora al 17,7.

Supermedia: il centrosinistra guadagna lo 0,9 per cento

Il calo di Fratelli d’Italia coincide con una diminuzione di consenso dell’intera coalizione di centrodestra. Lo 0,2 per cento perso da FdI coincide con lo 0,2 della coalizione, che scende al 46 per cento. La Lega resta invariata all’8,5, sale Forza Italia al 7. Dall’altra parte il centrosinistra, trainato dalla crescita del Pd, guadagna quasi un punto percentuale: lo 0,9 per cento. Invariato, invece, sia il Movimento 5 Stelle, al 17,7, sia il Terzo Polo, attualmente a quota 7,7 per cento.

I due fattori che possono spostare la bilancia

Adesso bisognerà attendere due elementi chiave a livello politico nel mese di febbraio. Intanto le elezioni Regionali in Lazio e Lombardia, che si terranno domenica 12 e lunedì 13. Sarà un appuntamento fondamentale per capire gli equilibri di due Regioni chiave per il governo nazionale. E poi la sfida interna al Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario. Secondo l’ultimo conteggio parziale fornito da Youtrend due giorni fa, Bonaccini e Schlein si sfideranno il prossimo 26 febbraio. Il primo ha raccolto finora quasi la metà dei voti validi. Su 21.019 a votare per lui è stato il 49,3 per cento, mentre Schlein si ferma al 37,1 e Cuperlo all’8,6. Più indietro De Micheli, con il 5 per cento delle preferenze.