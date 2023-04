Sondaggi politici, il 25 aprile fa scendere ancora FdI: 7,5 punti di distacco dal Pd

Fratelli d’Italia sembra vivere un calo lento ma inesorabile ormai da diverse settimane. Accade anche alla vigilia del 25 aprile e oggi si fanno i conti con i nuovi numeri, scaturiti dalle rilevazioni di Swg per La7. I sondaggi politici evidenziano ancora come il partito di Giorgia Meloni stia vivendo una fase di discesa, con cali lievi ma costanti, che avvicinano sempre di più il Pd, ora distante 7,5 punti e in leggera risalita. I dem dall’arrivo di Elly Schlein hanno vissuto settimane positive e ora si attestano a quota 21,1 per cento, guadagnando lo 0,1, mentre Fratelli d’Italia scivola dello 0,4 e si ferma a quota 28,6, mai così in basso dall’arrivo al governo nello scorso settembre.

FdI al 28,6, Pd al 21,1

Secondo quanto spiega Repubblica, il calo di Fratelli d’Italia è addebitabile anche alle polemiche degli ultimi mesi. Su tutti influenzano negativamente quelle che hanno travolto il partito in prossimità della Festa della Liberazione. Le critiche a Ignazio La Russa e Gianfranco Fini, ad esempio, potrebbero aver dato l’ennesimo colpo in negativo a FdI, sceso dello 0,4 e ora a quota 28,6. Dall’altra parte, il Pd sale di pochissimo, dello 0,1, ma raggiunge quota 21,1 e si porta a 7 punti e mezzo, mai così vicino da mesi.

Stabile il M5S, Lega in calo, sale Forza Italia

Intanto dietro non corrono, anzi. L’unico partito a risalire la china è Forza Italia, che da quando Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano ha rosicchiato posizione tra i consensi degli italiani. Il partito del Cavaliere sale dello 0,3 fino al 6,6 per cento e anche questa settimana guadagna qualcosa nei confronti della Lega. Quest’ultima, invece, scende dello 0,1 e si ferma a quota 9,3. Non ne approfitta il Movimento 5 Stelle, stabile al 15,4 per cento e terza forza nazionale. Azione e Italia Viva, i partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi, intanto pagano la scissione e perdono entrambi lo 0,2 per cento: rispettivamente si assestano al 4,4 e al 2,4. Stabile Verdi-Sinistra italiana al 3 per cento, così come +Europa (2,4), L’Italia con Paragone (2,3) e Unione popolare (1,8).