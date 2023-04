Sondaggi politici, l’effetto Berlusconi fa risalire Forza Italia: male FdI, cala anche il Pd

Dopo l’ultimo sondaggio della Supermedia Agi/YouTrend, a sorridere è soltanto Forza Italia. L’effetto del ricovero di Silvio Berlusconi, infatti, è un riavvicinamento al partito da parte degli italiani. E così FI risale, toccando quota 7,3 per cento e guadagnando in una settimana lo 0,4 per cento di consensi. Per Forza Italia è il secondo rialzo consecutivo e non succedeva da settimane. Così come non accadeva da oltre un mese che il Pd perdesse terreno. Dall’arrivo della nuova segretaria Elly Schlein, infatti, i dem avevano soltanto guadagnato terreno, assottigliando nettamente il divario da Fratelli d’Italia. Quest’ultimo, inoltre, continua a calare e perde un altro mezzo punto.

Sondaggi: male FdI, cala anche il Pd

Adesso a guidare la graduatoria di gradimento tra i partiti è sempre Fratelli d’Italia, che però scivola ancora sotto il 29 per cento. Adesso il partito di Giorgia Meloni è a quota 28,6 per cento secondo la Supermedia Agi/YouTrend, con un calo in sette giorni dello 0,5. Dietro il Pd non perde terreno, nonostante una lieve flessione, la prima dall’arrivo di Elly Schlein. I dem scendo nuovamente sotto al 20 per cento, fermandosi a 19,7 e facendo registrare un calo dello 0,3 per cento. Il divario resta inferiore ai 9 punti: tra i due partiti balla l’8,9 per cento.

Risalgono M5s e Forza Italia

Detto di Forza Italia, che risale al 7,3 per cento e tallona il Terzo Polo, fermo al 7,4 ma ormai in dirittura d’arriva con la definitiva scissione tra Italia Viva e Azione, chi guadagna è il Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte risale al 15,8 per cento e si mantiene al terzo posto solitario tra le forze politiche italiane. L’incremento è minimo ma importante: lo 0,2 per cento. Restano stabili tutti i partiti più piccoli, con Verdi e Sinistra italiana al 3 per cento, +Europa al 2,2, ItalExit al 2,1 e Unione Popolare all’1,6. Tra le coalizioni, il centrodestra resta saldamente avanti a quota 46,1 per cento contro un centrosinistra che, invece, scivola al 24,9.

