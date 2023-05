Sondaggi politici sull’elezione diretta del Capo dello Stato: il 46,6 per cento dice sì

Una delle principali novità per l’Italia attualmente sul tavolo del governo di Giorgia Meloni è la possibilità che a breve possa essere concessa l’elezione diretta del Capo dello Stato da parte dei cittadini. Ma che cosa pensano gli italiani nel merito della questione? La risposta a questa domanda l’hanno fornita i dati degli ultimi sondaggi condotti da Euromedia Research.

Elezione diretta del capo dello stato italiano: cosa dicono i sondaggi sulle opinioni degli italiani

Il presidente della Repubblica ha in Italia essenzialmente un ruolo di rappresentanza (oltre ad essere ufficialmente il capo delle forze armate). Ebbene, le ultime ricerche rispetto all’elezione della massima carica dello Stato dipingono un quadro piuttosto chiaro: c’è infatti una grossa fetta di italiani che sarebbe a favore di questa potenziale riforma.

A dichiararsi favorevole all’elezione diretta del capo dello Stato è stato il 46,6 per cento degli intervistati, mentre il 36,8 per cento si è dimostrato contrario. A non aver risposto, infine, è stato il 16,6 per cento del campione preso in considerazione. Interessanti anche i dati riferiti all’appartenenza politica dei vari intervistati: tra gli elettori della Lega il 77,5 per cento è favorevole, una percentuale che scende al 73,9 per cento per gli elettori di Fratelli d’Italia e al 70 per cento per i sostenitori di Forza Italia; favorevoli, in generale, anche gli elettori di Italia Viva (il sì ha registrato il 47,2 per cento delle preferenze). Diverso è il discorso per quanto riguarda gli elettori di sinistra: il 75 per cento degli elettori di Alleanza Verdi è contrario, dato che scende al 74 per cento per i sostenitori del Partito Democratico e al 54 per cento per quelli di +Europa.

Le proposte sul tavolo di Meloni per la riforma costituzionale

La leader di Fratelli d’Italia è attualmente al lavoro su una riforma costituzionale che prevede essenzialmente tre punti chiave, ovvero la già citata elezione diretta del Capo dello Stato, il semipresidenzialismo (sulla scia del modello francese) e il premierato, ovvero un’elezione diretta del capo del governo che le permetterebbe di rafforzare ulteriormente i suoi poteri. Meloni non esclude però un’ulteriore opzione. Di recente, il presidente del Consiglio ha infatti dichiarato: «Non è detto che l’Italia non possa immaginare un suo modello, ne avremmo diritto e ne possiamo inventare anche uno migliore».