Sondaggi Noto, Fratelli d’Italia primo partito al 28%, M5S al 18%

I sondaggi Noto dell’1 dicembre 2022 pubblicati a Porta a Porta confermano il consenso di Fratelli d’Italia, vincitore alle elezioni e primo partito di governo in Italia. I dati sono importanti, perché evidenziano nel tempo anche le differenze di consenso di mese in mese, rendendo quindi le previsioni più affidabili quando le elezioni si avvicinano. Come si sono posizionati i vari partiti? Ecco tutti i dati.

Sondaggi Noto del 1 dicembre 2022: cosa dicono sul consenso politico

Fratelli d’Italia cresce il suo consenso rispetto a 2 mesi fa, al momento delle elezioni. Passa così dal 26 al 28% dei consensi. Segue a ruota il Movimento 5 Stelle, con il 18% – anche questo partito con un rialzo del 2,6 percento dei consensi. A seguire il PD, che però scende rispetto al momento delle elezioni, passando al 17% (- 2,1%). La Lega sale al 10%, con un aumento dell’1,2 percento. Segue Forza Italia, che passa all’8,1% con un meno 0,1 percento. Azione-Italia Viva ottiene lo 0,2 percento.

Alleanza Verdi-Sinistra scende dello 0,1%, con il 3,5% dei consensi attuali. Scende anche +Europa, con uno 0,8% in meno e un risultato del 2 percento. Noi Moderati sale all’1,5 percento, con un aumeno dello 0,6 percento. Il centrodestra vede così ampliare il proprio consenso al 47,5% con un +3,7 percento. Invece, il centrosinistra perde il 3,6%, fermandosi al 22,6 percento dei consensi.

I dati

Il sondaggio ha riguardato anche la tragedia di Ischia. La metà degli italiani si sente sicura del proprio territorio, ma un buon 42 percento ha paura che possa accadere anche dalle sue parti. Oltre il 66 percento dà la colpa alla politica locale per quanto accaduto, mentre il 13 percento ritiene che i cittadini abbiano creato quella situazione. Un altro 11 percento parla di fatalità.

Il 59% ritiene che la colpa sia dei sindaci, mentre un altro 32 percento punta il dito sulla politica nazionale. Il 67% vorrebbe l’abolizione dei condoni edilizi, mentre il 19% lo ritiene un male necessario.