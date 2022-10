Sondaggi a un mese dalle elezioni: Fdi avanza, Terzo Polo tallona la Lega

Giorgia Meloni al 27,1% con un aumento del +1,0% secondo i sondaggi e la prima Supermedia della legislatura. Calo invece per Berlusconi e Forza Italia al 7,2%, molto probabilmente diversi elettori non hanno apprezzato il fatto che FI è il principale ostacolo per il Centrodestra. Da segnalare anche il Terzo Polo che non smette di inseguire la Lega.

I risultati dei principali partiti nei sondaggi a un mese dalle elezioni

La Supermedia della legislatura, esattamente un mese dopo le elezioni, indica le variazioni sul dato fatto due settimane fa. Continua il momento positivo di FdI, al 27,1% che quindi aumenta del +1,0%. Continua quindi il successo del Centrodestra anche dopo l’approvazione del Governo Meloni, tuttavia salta all’occhio il dato negativo di Forza Italia al 7,2%, con una caduta del -0,6%. Molto probabilmente molti elettori non hanno gradito gli ostacoli che il partito di Silvio Berlusconi sta ponendo alla sua coalizione.

Stabili o in calo le opposizioni, con il Pd al 17,6%, con un distacco di oltre 10 punti da FdI, ma comunque in vantaggio rispetto al Movimento 5 Stelle di almeno un punto percentuale. Infine, è da evidenziare anche un netto miglioramento del Terzo Polo, che si posiziona al di sopra dell’8% e continua a inseguire la Lega di Matteo Salvini.

I risultati nei dettagli

I sondaggi Supermedia hanno rilevato anche le percentuali delle diverse coalizioni del paese oltre a quello dei singoli partiti. Nel dettaglio, i risultati dei principali partiti italiani sono: FdI 27,7 (+1,0) Pd 17,6 (-0,4) M5S 16,6 (-0,1) Lega 8,5 (+0,4) Terzo Polo 8,2 (+0,3) Forza Italia 7,2 (-0,6) Verdi/Sinistra 3,8 (-0,1) +Europa 2,8 (-0,3) Italexit 2,2 (-0,1) Noi Moderati 1,0 (=). Come si può vedere dunque, anche i partiti minori come +Europa, Italexit e Noi Moderati sono in leggero calo, mentre il Terzo Polo è vicinissimo alla Lega.

Per quanto riguarda le coalizioni invece, i risultati dei sondaggi politici sono i seguenti: Centrodestra 44,4 (+0,7) Centrosinistra 24,6 (-0,8) M5S 16,6 (-0,1) Terzo Polo 8,2 (+0,3) Italexit 2,2 (-0,1) Altri 4,0 (-0,1). Nonostante i dissapori tra Fratelli d’Italia e Forza Italia dunque, il Centrodestra continua a crescere ed è nettamente avanti rispetto all’opposizione.