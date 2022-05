Sondaggi elettorali, M5s ai minimi dal 2018

A un anno dalle prossime elezioni politiche, un partito si sta consolidando come prima forza nelle intenzioni di voto dei cittadini, secondo quanto riportano i sondaggi: si tratta di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni non solo è ormai in testa nei sondaggi elettorali, ma guadagna sempre più consenso di settimana in settimana. Nelle intenzioni di voto, FdI è il primo partito d’Italia con il 22,2 per cento (dati di Supermedia YouTrend/Agi). E, se corresse da solo, potrebbe anche salire al 25 per cento. Rispetto a due settimane fa, la media dei sondaggi fa registrare un +0,7 per cento.

Sondaggi elettorali, al secondo posto c’è il Partito Democratico

Al secondo posto nei sondaggi elettorali c’è il Partito Democratico, che regge, staccato di poco più di un punto percentuale (21,1 per cento). Seguono la Lega di Matteo Salvini, che è sostanzialmente stabile attorno al 15,9 per cento di due settimane fa, e il Movimento 5 Stelle, che invece scende al 12,9 per cento per cento, toccando una delle sue percentuali più basse in oltre quattro anni di legislatura.

Sondaggi elettorali, in crescita Italexit

Il quinto partito secondo i sondaggi è poi Forza Italia, con l’8,2 per cento cento dei consensi. Seguono Azione/+Europa (4,4 per cento), Italia Viva (2,5 per cento) e Italexit (2,3 per cento), in leggera crescita rispetto a due settimane fa. Per quanto riguarda gli schieramenti, il centrodestra raggiungerebbe il 47 per cento, mentre il centrosinistra il 37 per cento.