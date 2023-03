Sondaggi Demopolis, con Elly Schlein il Pd recupera 1 milione e 800 mila voti

Un’istantanea delle preferenze politiche degli italiani se non capovolta, quanto meno fortemente mutata: lo chiamano Effetto Elly Schlein, ma qualunque sia l’espressione che si vuole affiancare alla nuova segretaria del Pd il risultato è chiaro. A renderlo noto è l’Istituto Demopolis, con i dati del Barometro politico del mese di marzo, che non lascia dubbi: «Se si tornasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia – con 4 punti in più rispetto al voto del 25 settembre scorso – si confermerebbe con il 30 per cento primo partito nel Paese». Ma attenzione, con una variante: l’ascesa del Partito Democratico che «torna a superare la soglia del 20 per cento e stacca di oltre 5 punti il Movimento 5 Stelle, in calo al 15 per cento».

La crescita del Pd secondo i sondaggi Demopolis

La percentuale di crescita dei dem corrisponde a numeri che non si vedevano da tempo: si parla di 1 milione e 800 mila voti. Elly Schlein, nonostante il pesante fardello di una recente storia politica del Pd tutt’altro che rassicurante, è riuscita a «riportare la motivazione tra gli elettori del partito fondato da Veltroni, che in meno di 2 mesi ha riguadagnato oltre 5 punti, portandosi al 20,2 per cento odierno».

Il Barometro politico dell’Istituto Demopolis diretto da Pietro Vento fa molto di più e analizza, per il programma Otto e Mezzo, come si sia evoluto il consenso dal primo mese del 2023 a oggi: si è passati da una riduzione degli elettori del Pd di circa 4 milioni ad un’affluenza cresciuta del 66 per cento, grazie alla quale «il Partito Democratico potrebbe contare su quasi 6 milioni di elettori: una crescita di 1 milione e 800 mila voti in circa 50 giorni». Il bacino dell’elettorato dem proverrebbe non tanto da nuovi elettori, quanto dagli astensionisti (circa 1 milione e 250 mila elettori) che stanno virando velocemente verso la Schlein.

Le percentuali degli altri partiti

La rilevazione mette anche in evidenza l’andamento in negativo delle altre forze politiche, nello specifico la «leggera flessione della Lega di Salvini all’8,5 per cento, di Azione al 7,3 per cento, di Forza Italia al 6,6 per cento e Sinistra-Verdi al 3 per cento». Più che esaustive le parole del direttore di Demopolis, Pietro Vento: «L’affluenza, pur lontana dal passato torna a crescere, soprattutto grazie ad una forte motivazione al voto che si rileva in particolar modo tra quanti si riconoscono nei 2 principali partiti italiani, guidati da Giorgia Meloni e da Elly Schlein».