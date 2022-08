Sommariva Bosco, 50 mucche morte in pochi minuti avvelenate dal sorgo

Incredibile vicenda a Sommariva Bosco, nel piemontese, dove in pochi minuti circa 50 mucche sono morte dopo aver ingerito del sorgo contaminato. Il danno è stato arrecato all’allevatore Giacomino Oliviero, storico lavoratore della zona.

Mucche morte a Sommariva Bosco

L’episodio si è verificato in provincia di Cuneo dopo che gli animali avevano mangiato la pianta di sorgo in un campo. Probabilmente il cereale, a causa della siccità anomala che tutta l’Italia sta subendo, ha rilasciato alcune tossine dannose trasformandosi in un veleno mortale. Questo evento è avvenuto in particolare presso l’azienda agricola di Giacomino Olivero, allevatore di bovini della razza piemontese. Ora sono in corso le analisi sulle piante ingerite dalla mandria e sulle carcasse.

Le parole dell’imprenditore Giacomino Oliviero

Domenica 7 agosto, Oliviero ha portato i suoi 160 capi in un terreno di proprietà quasi ad un chilometro di distanza coltivato a sorgo, nelle vicinanze della località di Sommariva Bosco. Gli animali hanno iniziato a pascolare ma poi hanno cominciato a tremare, cadere e soffocare nel giro di pochi minuti. L’allevatore delle mucche ha raccontato così la vicenda: «Uccise come mosche. Abbiamo subito dato l’allarme ed è intervenuto il veterinario aziendale, Giovanni Toppi di Viterbo, il veterinario braidese dell’Asl, Francesco Acciari, insieme con i carabinieri forestali di Bra. Abbiamo cercato di salvare gli altri capi».

L’Istituto zooprofilattico ha confermato che alcuni tipi di sorgo in condizioni di forte siccità possono sviluppare sostanze tossiche, tra cui la sostanza di acido cianidrico, fatale per bovini e ruminanti in genere. Il danno causato da questo incidente rappresenta un vero e proprio colpo per l’economia dell’allevatore. Infatti, secondo alcune stime, il totale della perdita ammonterebbe a circa 150mila euro.

Elia Dalmasso, cuneese e presidente di Ara Piemonte e Liguria (associazione allevatori che riunisce 6.300 aziende nelle due regioni), ha parlato di un fatto inaspettato che ha colpito tutti. «Gli allevatori sanno che sorgo e mais, se sotto stress idrico, possono produrre tossine. Nessuno però si aspettava un esito così grave», ha aggiunto.