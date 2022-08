Somalia, terroristi attaccano hotel a Mogadiscio: almeno 8 morti

Tragedia in Somalia: a Mogadiscio i militanti del gruppo terroristico Al-Shabaab hanno attaccato un hotel della capitale e hanno ucciso almeno 8 civili. Le autorità stanno facendo di tutto per contrastare i terroristi e le ultime notizie confermano che il blitz delle forze di sicurezza è ancora in corso.

L’attacco terroristico in Somalia

Un commando di miliziani appartenenti ad Al-Shabaab ha colpito l’hotel Hayat, in pieno centro di Mogadiscio, la capitale della Somalia. Sono state provocate alcune esplosioni, la prima causata addirittura da un kamikaze, che hanno creato panico e scompiglio. Subito dopo ci sono stati violenti scontri a fuoco con le forze di polizia intervenute sul posto. Alcuni testimoni hanno riferito che le esplosioni hanno causato la morte di civili e soccorritori. Secondo un primo bilancio, le morti sarebbero di 8 civili, ma alcune notizie riportano addirittura 12 persone decedute.

Il gruppo Al-Shabaab non è nuovo ad atti di questo genere. Questi terroristi sono affiliati ad Al-Qaeda e da circa 15 anni sono impegnati nel combattere contro il governo somalo. Anche se i militanti di questo gruppo sono stati cacciati dalle principali città della Somalia, la loro presenza è radicata in alcune aree rurali del paese. Inoltre, negli ultimi anni hanno intensificato i loro attacchi per poter salire al potere e rovesciare il governo attuale.

La difesa delle autorità

Il comandante Mohamed Abdikadir sta coordinando le forze di sicurezza per contrastare i terroristi e mettere fine alla loro offensiva. A questo proposito, il comandante ha dichiarato: «Le forze di sicurezza stanno ancora neutralizzando terroristi che si sono asserragliati in una camera dell’albergo. La maggior parte delle persone è stata messa in salvo, ma finora la morte di almeno otto civili è stata confermata».

Inoltre, il comandante delle forze di sicurezza ha continuato dicendo: «Sono decine le persone che sono state portate in salvo dalle forze di sicurezza che erano intrappolate all’interno». Si continua a combattere in Somalia nel popolare albergo che era frequentato da turisti e somali.