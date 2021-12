Solstizio d’inverno, a Stonehenge torna la celebrazione dei druidi

C’è un luogo particolare in cui attendere il solstizio d’inverno. Oggi 21 dicembre, l’autunno lascia ufficialmente il posto alla stagione più fredda, ma è domani che a Stonehenge dopo la pausa forzata imposta dal Covid lo scorso anno, torneranno ad avere luogo le famose celebrazioni.

Stonehenge ritorna a celebrare l’inizio dell’inverno

Considerato da alcuni un monumento legato agli studi astronomici e, da altri, una necropoli (data la vasta presenza di resti umani), Stonehenge è stato costruito in sei fasi, in totale 1.500 anni a partire dal 3100 a.C. La particolarità che lo rende unico nel suo genere è, sicuramente, la posizione. Le mastodontiche pietre, poste in cerchi concentrici, guardano al sorgere del sole e scandiscono i solstizi. Ed è proprio questo dettaglio a rendere entusiasmanti le celebrazioni e le parate che, annualmente, vengono organizzate per l’inizio della stagione invernale e di quella estiva. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, English Heritage ha annunciato che, quest’anno, nella giornata del 22 dicembre (indicata come data del solstizio dalla comunità druidica), Stonehenge riaprirà al pubblico, con tutte le misure di sicurezza richieste dal protocollo anti-Covid. Turisti e residenti potranno così recarsi lì di persona per assistere al suggestivo spettacolo dell’alba e del tramonto. «Sappiamo bene quanto quest’occasione sia speciale per alcune persone», ha spiegato al Salisbury Journal Kate Blackburn, funzionario della sanità pubblica della contea di Wilt, «Per questo, vogliamo accertarci che tutti possano vivere la festa in tranquillità e con le dovute precauzioni». Per accedere all’area, sarà richiesto un tampone negativo. Chiunque non riuscirà a partecipare per motivi di salute o impegni contingenti, potrà comunque seguire l’evento via streaming, su YouTube e sui canali social di English Heritage, dalle 7.25 del mattino, in attesa dell’alba delle 8.09, tra inquadrature e musiche evocative.

Tra accostamenti errati e appropriazioni indebite

Sebbene la funzione del monumento rimanga, a tutt’oggi, un mistero, sono state diverse le comunità pagane che, negli anni, lo hanno caricato di connotazioni affini alla magia e alla spiritualità new age. Come dimostrano gli appuntamenti che, in occasione del solstizio, lo vedono trasformarsi in una vera e propria passerella di neodruidi. «Si tratta dello spettacolo più grande e curioso che queste pietre abbiano mai visto nel corso della loro lunghissima storia», ha sottolineato l’archeologo britannico Christopher Chippindale, autore del saggio Stonehenge, alle soglie della storia. Tecnicamente, infatti, il sito non avrebbe alcuna relazione con la comunità druidica antica perché edificato molto prima della sua nascita e mai utilizzato nel periodo della sua massima attività. Informazione che evidentemente non interessa gli esponenti della comunità, da cui è considerato un luogo di culto. La responsabilità di questo errato accostamento spetterebbe a un certo William Stukeley, vicario di Stamford, che attribuì la paternità di Stonehenge alla classe sacerdotale, nata in seno al popolo dei Britanni, della quale divenne membro col nome di Chyndonax. Fu proprio lui, assieme al poeta James Macpherson, a dare origine alle cerimonie aperte, come recita il cartello all’ingresso, «solo alla stampa e ai druidi».