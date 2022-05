Chi è Isabella Ragonese, protagonista di Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, stasera su Rai 1

Isabella Ragonese è Letizia Battaglia nel secondo e ultimo appuntamento con Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, in onda questa sera, lunedì 23 maggio 2022 alle 21.25 su Rai 1. Il biopic, diretto da Roberto D’Andò e prodotto da BiBi Film e Rai Fiction, si propone come un viaggio tra le tappe più importanti della storia personale e professionale della fotoreporter siciliana scomparsa lo scorso aprile a 87 anni, una delle teste di serie del panorama fotografico nostrano e internazionale e tra le più note testimoni del trentennio più efferato della storia della Repubblica Italiana, dagli Anni di Piombo alle grandi stragi di mafia.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: cosa sapere sulla miniserie in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: la trama della seconda puntata

I primi tempi a L’Ora non sono semplici per Battaglia: l’impatto con la violenta cronaca nera di Palermo è forte e inserirsi nell’ambiente maschilista fatto di poliziotti, fotografi e cronisti che si ritrova a frequentare è complicato. Anche sul fronte privato, i problemi non mancano: l’unità della sua famiglia è ormai un lontano ricordo e le figlie le recriminano di aver anteposto alla loro felicità le sue ambizioni professionali. Tra un ostacolo e l’altro, tuttavia, riesce man mano ad affermarsi sul lavoro, tirando fuori il carattere forte che l’ha sempre contraddistinta, stringendo un rapporto di stima col capo della Mobile Boris Giuliano e circondandosi di una fidata rete di collaboratori. Intanto, la relazione col collega Santi è ormai arrivata al capolinea e Letizia, dopo la rottura, decide di prendersi del tempo per se stessa, frequentando un laboratorio teatrale diretto dal regista Grotowski.

Unica donna tra colleghi uomini, Letizia riesce a imporre uno sguardo di pietà e di bellezza, facendo della fotografia un’arma per cambiare il mondo.

"Solo per passione. #LetiziaBattaglia fotografa" STASERA alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay.#23maggio #GiornataDellaLegalità pic.twitter.com/k7BdZpwJvO — Rai1 (@RaiUno) May 23, 2022

È proprio lì che fa la conoscenza di un giovane fotografo, Franco Zecchin, quello che sarebbe diventato il compagno di una vita. A Palermo, la mafia punta agli uomini delle istituzioni: la morte di Giuliano è un duro colpo per la fotoreporter che, in modo rocambolesco, fotografa l’arresto dell’assassino, Leoluca Bagarella. La prima di una serie di immagini drammatiche che le costeranno una minaccia di morte. Nulla, tuttavia, la smuoverà dalla Sicilia: neppure il consiglio del giudice Giovanni Falcone. Davanti a lei si prospettano anni duri, segnati da dolori indicibili e riconoscimenti importanti. Fino al culmine della stagione terroristica e alla strage di Capaci, di cui non scatterà neppure una fotografia.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: il cast

Oltre a Isabella Ragonese nei panni di Letizia Battaglia, nel cast della fiction troviamo anche Filippo Luna, Marco Gambino, Simona Malato, Roberto De Francesco,Paolo Briguglia, Lino Musella, Roberta Caronia, Emmanuele Aita, Sergio Vespertino, Vladimir Randazzo, David Coco, Aglaia Mora, Peppino Mazzotta, Anna Bonaiuto, Enrico Inserra ed Eleonora De Luca.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: carriera e vita privata di Isabella Ragonese

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: Isabella Ragonese, la parabola di una stella del cinema

Nata a Palermo nel 1981, Isabella Ragonese è uno dei volti più noti del cinema italiano. Il suo esordio sul grande schermo è datato 2006: dopo aver conseguito il diploma di recitazione alla Scuola Teatès di Palermo nel 2000, Ragonese ha conquistato un ruolo nel lungometraggio di Emanuele Crialese Nuovomondo. Un’occasione preziosa che le ha aperto le porte del cinema, consentendole di partecipare al film indipendente Detesto l’elettronica stop di Cosimo Messeri e di vestire i panni di Marta, la protagonista precaria e neolaureata in Filosofia di Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Ingaggio che le valse, nel 2008, una candidatura ai Nastri d’Argento come migliore attrice protagonista. Parallelamente agli impegni cinematografici, ha continuato a coltivare una carriera collaterale di attrice e autrice teatrale e, a luglio 2008, ha portato in scena al Festival Teatro e Colline di Calamandrana Alta un’opera scritta da lei e intitolata Mamùr, riscuotendo un notevole successo. E, nello stesso anno, è stata scelta per la parte di Sara in Viola di mare, opera di Donatella Maiorca che l’ha vista recitare a fianco di Valeria Solarino, e nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo Il cosmo sul comò.

Tra 2009 e 2011, ha arricchito il suo curriculum di esperienze professionali di un certo peso, tra cui le pellicole Due vite per caso, Oggi sposi, Dieci Inverni, La nostra vita (che le fece vincere il Nastro d’Argento alla migliore attrice non protagonista) e Due vite per caso, l’onore di diventare madrina della 67esima Mostra del Cinema di Venezia, la prima candidatura ai David di Donatello e una serie di fiction e video musicali, tra cui Il commissario Montalbano e il videoclip de Il meglio deve ancora venire di Ligabue. Sempre nel 2011 ha recitato nei film Il primo incarico e Il giorno in più, alternando la sua presenza sul set a quella in teatro ne La commedia di Orlando e il dramma Taking care of a baby. Non si è mai davvero fermata, collezionando traguardi lavorativi sempre più importanti come il ruolo di Paolina Leopardi ne Il giovane favoloso di Mario Martone, una parte nel poliziesco Rai Rocco Schiavone e in Sole cuore amore, fino ad arrivare ai progetti più recenti, come Mio fratello rincorre i dinosauri, Lei mi parla ancora di Pupi Avati, la serie Netflix Yara e la fiction biografica dedicata a Letizia Battaglia.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: vita privata di Isabella Ragonese

Della vita privata di Isabella Ragonese si sa molto poco. A oggi sembra che l’attrice sia single ma, in passato, ha avuto una lunga storia d’amore con Samuel Romano, frontman dei Subsonica.