Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, stasera su Rai 1: chi era Letizia Battaglia, protagonista della miniserie

Isabella Ragonese indossa i panni di Letizia Battaglia in Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, in onda a partire da questa sera, domenica 22 maggio 2022 alle 21.25 su Rai 1. Diretta dal regista Roberto Andò e prodotta da BiBi Film e Rai Fiction, la miniserie in due puntate vuole ripercorrere i momenti salienti del percorso personale e professionale della fotografa siciliana, scomparsa per un tumore il 13 aprile scorso all’età di 87 anni.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: cosa sapere sulla prima puntata della fiction in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: di cosa parla la miniserie

Al centro del racconto curato da Andò la storia di una delle più grandi protagoniste del panorama della fotografia italiana e internazionale, dagli Anni 50 fino agli ultimi istanti di vita. Attraverso i suoi scatti e la sua estrema sensibilità, Battaglia ha trovato la chiave giusta per raccontare il lungo calvario di Palermo tormentata dalla mafia e la mattanza di Cosa Nostra che ha ucciso, nel corso del trentennio più efferato della storia della Repubblica Italiana, schiere di poliziotti, magistrati e cittadini innocenti. Eppure, al di là della sua patina pubblica, pochi sono a conoscenza della sua drammatica biografia, un insieme di sfumature che, attraversando infanzia, adolescenza ed età adulta, la miniserie vuole sviscerare, rivelandone gli aspetti più intimi.

In occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, la storia di quello che è successo in quegli anni vista dagli occhi della fotografa #LetiziaBattaglia.

Il 22 e 23 maggio, "Solo per passione. Letizia Battaglia fotografa" in prima serata su Rai1 e RaiPlay. pic.twitter.com/MCd4EbznwS — Rai1 (@RaiUno) May 13, 2022

Fino a celebrarne il carattere audace ed anticonformista che, soprattutto da donna matura, l’ha portata a farsi voce delle grandi lotte che le ragazze, nel secolo scorso, hanno ingaggiato per conquistare indipendenza e libertà. Attraverso le scene, prende vita sullo schermo la narrazione di una persona e di una professionista avventurosa e fuori dagli schemi, costantemente impegnata a farsi valere e a combattere in una realtà professionale esclusivamente maschile come quella dei fotoreporter di cronaca di quegli anni. Un mondo nel quale è riuscita a imporsi grazie allo sguardo di pietà e bellezza di ogni ritratto fermato da quell’obiettivo che, nel corso degli anni, ha inquadrato mafiosi, gente comune, bambine e grandi nomi della nostra storia civile e culturale, come Giovanni Falcone, Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: la trama

Nella Palermo bigotta del dopoguerra, Letizia è una ragazza ribelle e sopra le righe che, ad appena 16 anni, decide di sposarsi. Tuttavia, il sogno di emanciparsi dalla famiglia si spegne nella realtà di un matrimonio che la consuma, fatto di obblighi e imposizioni e privo di amore. Così, dopo un’accusa di adulterio, un crollo nervoso e una terapia psichiatrica, decide di affrontare il suo malessere con la psicanalisi. Ma sarà l’incontro con Santi, un giovane fotografo, a spingerla a cambiare vita, fino a lasciare marito e figlie per andare alla ricerca del suo destino. Inizia, dunque, a collaborare con il quotidiano L’Ora: i primi tempi non sono facili, sia per l’impatto con la violenta cronaca nera di Palermo sia per l’ambiente maschilista in cui viene catapultata.

A questo si aggiungono anche diversi problemi personali: le figlie la accusano di aver dato precedenza alle sue ambizioni professionali e anche la relazione con Santi va in crisi. Con gli anni, però, inizia a prenderci la mano e a costruirsi una reputazione solida: mentre la criminalità mafiosa punta alle istituzioni, Battaglia documenta assieme al collega (e compagno di vita) Franco Zecchin i delitti più atroci, come quello di Piersanti Mattarella, e gli arresti che fanno più clamore, come quello di Leoluca Bagarella.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: il cast

Accanto ad Isabella Ragonese nei panni di Letizia Battaglia, nel cast troviamo anche Sergio Vespertino, Vladimir Randazzo, Filippo Luna, Marco Gambino, Simona Malato, Roberto De Francesco, Paolo Briguglia, Lino Musella, Roberta Caronia, Emmanuele Aita, Enrico Inserra, Eleonora De Luca, David Coco, Aglaia Mora, Peppino Mazzotta e Anna Bonaiuto. E, per un cameo speciale, anche la stessa Battaglia.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: carriera e vita privata di Letizia Battaglia

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: Letizia, quando la fotografia ti salva la vita

Nata a Palermo nel 1935, Letizia Battaglia è stata una delle fotoreporter più importanti del nostro Paese. Dopo una serie di controverse vicende personali, all’età di 34 anni, decise di lasciarsi alle spalle una quotidianità familiare che le stava stretta per dedicarsi alla fotografia. Era il 1969 e iniziava così la sua collaborazione con il quotidiano palermitano L’Ora. Unica donna tra colleghi uomini, non senza difficoltà riuscì a farsi rispettare, mostrando nero su bianco un talento unico nel suo genere. Esattamente un anno dopo, nel 1970, si trasferì a Milano, dove iniziò a fotografare per conto di diverse testate, costruendosi sempre di più una carriera ricca di riconoscimenti e soddisfazioni personali che la portò, nel 1974, a ritornare a Palermo per aprire, con Franco Zecchin, l’agenzia Informazione Fotografica, frequentata da professionisti del calibro di Josef Koudelka e Ferdinando Scianna. In quell’epoca, divenne una delle fotografe più coinvolte nel documentare l’inizio degli anni di piombo nella città che l’aveva vista crescere, immortalando diversi delitti di mafia per informare l’opinione pubblica e scuoterla a dovere.

Da quel momento, il suo archivio iniziò a raccontare diffusamente l’egemonia del clan dei Corleonesi: suoi gli scatti all’hotel Zagarella che ritraggono gli esattori mafiosi Salvo con Giulio Andreotti, divenuti poi atti per il processo. Così come sua la tragica immagine dell’assassinio di Piersanti Mattarella, catturata nello stesso anno del celebre ritratto della bambina col pallone incontrata nel quartiere della Cala. In poco tempo, conquistò la fama internazionale e iniziò a smarcarsi dall’etichetta di ‘fotografa della mafia’, raccontando Palermo nella sua povertà e nel suo splendore, le vittime dei boss ma anche le tradizioni del folklore, gli sguardi delle donne, le feste, i lutti e la vita di un luogo dalle mille contraddizioni. Negli Anni 80 creò il Laboratorio d’If, dove si formarono talenti come Mike Palazzotto e, nel 1985 fu la prima donna europea a ricevere, ex aequo con l’americana Donna Ferrato, il Premio Eugene Smith, a cui seguì nel 1999 anche il Mother Johnson Achievement for Life.

Oltre che in Italia, ebbe modo di esporre in Francia, Gran Bretagna, Est Europa, America e Canada, fino a quando, dopo l’assassinio di Falcone, decise di prendersi una pausa, stanca di avere a che fare con tutta quella violenza. Continuò a fotografare ma ritornò a esporre solo nel 2011, dopo un soggiorno a Parigi e il ritorno a Palermo. Ebbe modo di tradurre il suo impegno politico anche sul campo: fu consigliera comunale coi Verdi, assessore con la giunta Orlando e deputata all’Assemblea regionale siciliana.

Solo per passione – Letizia Battaglia: vita privata

Dopo la fine del primo matrimonio, da cui ebbe tre figlie, Cinzia, Shobha e Patrizia Stagnitta, Battaglia ebbe una lunga storia d’amore con il collega Franco Zecchin.

Solo per passione – Letizia Battaglia: dove guardare la miniserie

Oltre che sul canale uno del digitale terrestre e 101 di Sky, Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.