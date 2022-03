Soliti Ignoti Speciale, stasera su Rai 1: ospiti e concorrenti della puntata

Amadeus sfida Maria De Filippi e Amici con una puntata speciale de I Soliti Ignoti in onda questa sera, sabato 19 marzo 2022, alle 21.25 su Rai 1. Preceduto da Affari Tuoi – Formato Famiglia, eccezionalmente ritornato nello spazio pre-serale e sempre condotto dal presentatore ravennate, il game show investigativo targato Endemol Shine Italy, ormai diventato uno dei programmi culto del palinsesto della rete ammiraglia, è pronto per intrattenere il pubblico da casa anche in prima serata con una partita al cardiopalma e inaspettati colpi di scena.

I Soliti Ignoti: cosa sapere sul programma in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

I Soliti Ignoti: in cosa consiste il gioco

Indossati i panni del detective, il concorrente di turno deve riuscire a scoprire l’identità misteriosa degli otto personaggi che ha davanti a sé. Nel corso dell’indagine, ha a disposizione tre indizi, utili a chiarirsi le idee e, eventualmente, arrivare più facilmente a un verdetto e una ‘fotona’, spesso provvidenziale nel riconoscimento. Man mano che procede, ogni ignoto fornisce nome, cognome ed età: nel caso in cui riesce a indovinare la risposta corretta, incrementa il montepremi. In caso contrario, invece, a meno che non ci sia l’Imprevisto, che azzera tutto, la somma di denaro accumulata rimane invariata.

Terminata la prima fase, arriva il momento del Parente Misterioso. Viene, dunque, fatto entrare in studio un ulteriore ospite, imparentato con uno degli otto personaggi esaminati in precedenza. La sfida è riuscire a capire, in primis, il grado di parentela (che, in extremis, viene spesso fornito gratuitamente anche da Amadeus) e, successivamente, abbinarlo all’ignoto corretto. Magari con l’aiuto del ‘binocolone’, che consente di osservare da vicino particolari del viso come occhi e labbra, e il ‘dubbione’, 10 secondi a disposizione per cambiare la risposta confermata. Per i più impavidi, che non si accontentano di quanto collezionato, c’è anche la possibilità di gonfiare il montepremi fino a un massimo di 500 mila euro. Chi, invece, vuole puntare su una scelta sicura, può scegliere di dimezzare e escludere quattro ignoti che non hanno a che fare con il parente. La vittoria e la sconfitta corrono sul filo del rasoio e un minimo errore di valutazione può costare caro.

I Soliti Ignoti, gli ospiti della serata: Amanda Lear concorrente, Riccardo Rossi in studio

A giocare assieme al pubblico in studio e da casa, questa sera, sarà la cantante, attrice e conduttrice Amanda Lear, che avrà il compito di abbinare agli otto ‘ignoti’ le relative identità. Non ci saranno soltanto persone e professionisti comuni: tra loro, infatti, ci sarà anche un vip. Si tratta di Riccardo Rossi, noto attore comico e cabarettista romano. Il montepremi in palio è pari a 250 mila euro, cifra che il concorrente potrà scegliere di raddoppiare, raggiungendo la soglia dei 500 mila euro, soltanto nel gioco finale del ‘parente misterioso’. In caso di vittoria, i soldi verranno devoluti in beneficenza a una delle associazioni non profit selezionate dal programma. Ovviamente, accanto al gioco, non mancherà la quota spettacolo, tra curiosi momenti di intrattenimento e piacevoli performance musicali.

I Soliti Ignoti: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 1 del digitale terrestre e 101 di Sky, I Soliti Ignoti è disponibile anche in diretta streaming sull’app e il sito web di Rai Play.