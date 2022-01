I soliti ignoti-Speciale Lotteria Italia: anticipazioni e ospiti della puntata in onda alle 20.30

Anche quest’anno torna su Rai 1 I soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia, in onda stasera, giovedì 6 gennaio 2022, a partire dalle 20.30. Nella diretta, di oltre 3 ore, il padrone di casa, Amadeus, giocherà con vip e persone comuni e si occuperà dell’estrazione finale dei biglietti fortunati della lotteria, con un primo premio da 5 milioni di euro. Tra una partita e l’altra, non mancheranno i momenti dedicati alla musica e all’intrattenimento per celebrare, come da tradizione, l’Epifania e l’arrivo della Befana.

I soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia: cosa succederà nel corso della serata

Il Teatro delle Vittorie farà da sfondo a un torneo che si preannuncia ricco di sorprese e divertimento. Uno degli ospiti della serata, infatti, verrà scelto per abbinare le identità degli otto ignoti e, alla fine dell’indagine, risolvere l’enigma del ‘parente misterioso’. Tutto il montepremi accumulato sarà devoluto in beneficenza in caso di vittoria. Ma non è tutto. Gli invitati, infatti, verranno coinvolti in un gioco dedicato alla Lotteria Italia, gli ‘Insoliti noti’, che prevede che cinque celebrità indovinino, grazie a una serie di indizi messi a disposizione dal conduttore, attori, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo a partire da foto e ritratti che li ritraggono da bambini. Sarà il punteggio ottenuto a determinare l’ordine dei cinque premi di prima categoria per i cinque biglietti estratti nel corso della serata. Il più capace consegnerà il primo premio e via via a scalare.

I soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia: chi saranno gli ospiti

Ad affiancare Amadeus ci sarà un ricco parterre di ospiti: da Mara Venier a Lino Banfi, passando per Nino Frassica, Beppe Fiorello e Paolo Fox, pronto a fare le previsioni sul 2022 dei vari segni zodiacali. Spazio, poi, ai giovani volti della fiction italiana, tra cui Matilde Gioli e Gianmarco Saurino, dal 13 gennaio su Rai 1 con la seconda stagione del fortunatissimo Doc – Nelle tue mani, e Francesca Chillemi, star di Che Dio ci aiuti.