Soliti Ignoti-Il Ritorno stasera su Rai1: Francesco Paolantoni, vita privata e carriera

Questa sera sabato 18 settembre alle 20.35 andrà in onda su Rai1 Soliti ignoti – Il Ritorno, il game show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Soliti ignoti-Il Ritorno: cosa sapere della puntata del 18 settembre

Soliti ignoti-Il Ritorno, dove e come si gioca

Dal Teatro delle Vittorie, a Roma, ogni sera un concorrente Vip dovrà abbinare correttamente le identità nascoste di otto ignoti. Stabilire, sostanzialmente che mestiere o che hobby abbia la persona davanti a lui. Più ne indovina consecutivamente e maggiore sarà il montepremi che potrà aggiudicarsi. Ma per vincere dovrà superare anche il gioco finale, quello del par-ente misterioso, in cui dovrà indovinare con quale degli ignoti è imparentata la figura. La vincita sarà devoluta in beneficenza.

Soliti ignoti-Il Ritorno: concorrenti e ignoto famoso

Sabato 18 settembre le concorrenti saranno Loretta e Daniela Goggi. Tra gli ignoti della serata ci sarà anche il comico e attore Francesco Paolantoni, che lo scorso anno ha partecipato come concorrente a Tale e quale show.

Soliti Ignoti-Il Ritorno: carriera e vita privata di Francesco Paolantoni

Nato a Napoli il 3 marzo 1956 da padre marchigiano e madre napoletana. Francesco Paolantoni a metà degli anni settanta si iscrive alla Scuola d’arte drammatica del Circolo artistico di Napoli e in seguito recita per oltre un decennio in varie compagnie teatrali. Eppure su di lui vince la voglia di far ridere, ispirandosi guardando le commedie di Eduardo De Filippo e i film di Totò. Ad aiutarlo ad inserirsi nel mondo della risata ci sono state le collaborazioni con i colleghi Stefano Sarcinelli, Vincenzo Salemme e Giobbe Covatta.

Il debutto cinematografico risale al 1985 con Blues metropolitano di Salvatore Piscicelli, ma la consacrazione definitiva arrivò con la tv. Impersonò Cupido in Indietro tutta! di Renzo Arbore e poi partecipò ad altri programmi come Fate il vostro gioco, Banane e Tirami su. La notorietà arrivò a metà degli anni novanta grazie ai vari personaggi presentati nella trasmissione Mai Dire Gol condotta dalla Gialappa’s, e con le partecipazioni a Quelli che il calcio, nelle edizioni condotte da Fabio Fazio, e a L’ottavo nano della banda Dandini-Guzzanti. Tra le apparizioni più recenti il successo al programma Tale e Quale show.

Uno dei momenti più difficili vissuti dell’attore napoletano, come lui stesso ha raccontato è stata la perdita dei genitori a 20 anni: «Mio padre è venuto a mancare all’età di 87 anni. Morti i genitori, mia sorella (con cui si passa 12 anni di differenza) si trasferì in un’altra casa con le figlie».

Single incallito, Francesco Paolantoni ha ammesso di stare bene così. L’unica sua compagna di vita è la gatta Luisa: «Mi aspetta sempre, ed è l’unica ‘femmina’ con cui sono sempre andato d’accordo».