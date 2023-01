Soliera, lite in famiglia: un morto impiccato e due feriti

A Soliera, in provincia di Modena, una lite in famiglia è finita in tragedia. A quanto pare, un uomo avrebbe litigato in malo modo con la moglie e il suocero prima di togliersi la vita impiccandosi.

La lite di famiglia a Soliera

In provincia di Modena, precisamente a Soliera, un evento ha scosso l’intera comunità. Infatti, un uomo di 65 anni si sarebbe tolto la vita dopo aver discusso e aver aggredito fisicamente la moglie sua coetanea e il suocero di 85 anni. Secondo alcune ricostruzioni, l’uomo e i parenti stavano discutendo animatamente, quando ha deciso di prendere un martello e aggredire prima la moglie e poi il padre della moglie, suo suocero.

La moglie e il suocero dell’aggressore sono attualmente ricoverati all’ospedale Boggiovara in gravi condizioni, vista l’aggressione ricevuta. Nel frattempo, l’uomo, dopo aver compiuto questo gesto violento, ha deciso di farla finita. Infatti, si è impiccato nella sua casa di via Marconi. Ovviamente, vicini e conoscenti sono in stato di choc perché non si aspettavano una situazione che potesse avere un risvolto così drammatico a Soliera.

Nessun indizio sul movente

Gli agenti stanno cercando di capire di più su cosa sia successo a Soliera, durante la lite tra familiari. Infatti, per le forze dell’ordine non è ancora chiaro il movente che ha spinto l’uomo di 65 anni ad aggredire la moglie e il suocero e successivamente a togliersi la vita impiccandosi. L’intervento dei carabinieri è scattato solo dopo che è stata fatta una segnalazione. Ovviamente le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo della tragedia il prima possibile, insieme ai soccorritori del 118, ma non hanno potuto evitare la morte del suicida. Tutte le tre persone coinvolte in questo brutto incidente sfociato in dramma sono italiane.

Sul luogo dell’aggressione si è recato poco dopo anche il sindaco di Soliera, Roberto Solomita.