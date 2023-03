Soleil Sorge torna single? Sarebbe finita la storia con Carlo Domingo

Soleil Sorge sarebbe tornata single dopo la (presunta) fine della storia d’amore con Carlo Domingo. A diffondere la notizia è stato il settimanale Chi parlando di una fine annunciata. Da tempo circolavano voci su una presunta crisi tra i due ed ora, a quanto pare, sarebbe arrivata la conferma.

Soleil Sorge torna single?

La storia con l’imprenditore, al fianco di Soleil Sorge già ai tempi del GF Vip, si sarebbe conclusa. L’influencer, sempre molto attiva sui social, non ha ancora rilasciato dichiarazioni e sta mantenendo riserbo sulla questione. La storia tra lei e Domingo, d’altronde, è sempre stata in ombra: la coppia non ha mai voluto mettere la relazione sotto i riflettori.

La notizia è stata data da Chi. «Soleil sempre corteggiata, adesso balla da sola», si legge sul settimanale specificando che al momento la giovane sarebbe single e che non ci sarebbe nessun altro uomo a farle battere il cuore.

La loro storia d’amore

Carlo Domingo è un imprenditore siciliano che lavora per l’agenzia di comunicazione di famiglia. Nel corso della sua partecipazione al GF Vip, Soleil ha sempre parlato di un uomo che era al suo fianco, pur non rilevando altri dettagli. Solo uscita dalla casa sono stati diffusi i primi scatti con l’uomo, prima a Venezia e poi durante una vacanza al mare.

Una storia d’amore vissuta sempre nella massima riservatezza e che ora sembrerebbe giunta alla fine nonostante i tentativi di recuperarla. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la crisi tra i due non è proprio recente e la coppia ha fatto diversi tentativi per rinsaldare il legame, ma non c’è stato niente da fare.

Una notizia che giunge ad un anno dall’esperienza di Soleil Sorge al GF Vip, quando l’influencer fece discutere per la sua amicizia speciale con Alex Belli, poi interrotta. Ma nonostante quello che successe all’interno della casa, la sua storia con Domingo non subì scossoni. Ora, si aspettano solo le conferme ufficiali da parte dei due.