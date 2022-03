Soleil Sorge, chi è il presunto fidanzato dell’ex concorrente del GF Vip

Influencer e protagonista indiscussa dell’ultima edizione del GF Vip, Soleil Sorge potrebbe essere una delle opinioniste de La Pupa e il Secchione, reality condotto da Barbara D’Urso in onda su Italia Uno da martedì 15 marzo 2022: vediamo quali sono state le tappe più importanti della sua carriera e chi è il suo presunto fidanzato.

Chi è Soleil Sorge

Nata nel 1994 da padre italiano e madre americana, dopo un inizio di carriera da modella ha debuttato in televisione nel 2016 partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice e venendo scelta da Luca Onestini. Ha poi fatto parte del cast di altri programmi quali L’Isola dei Famosi (2019) occasione in cui ha intrapreso una liaison con Jeremias Rodriguez, e Pechino Express (2020).

Il 3 settembre 2021 è infine entrata nella Casa del GF Vip 6 dove ha avuto modo di farsi conoscere meglio al pubblico che, soprattutto nella prima fase, le ha dato un grande supporto. L’11 marzo 2022, ad un passo dalla finale, è stata eliminata dal gioco.

Soleil Sorge: chi è il fidanzato

Nonostante l’ormai nota “chimica artistica” con Alex Belli all’interno della casa, la modella non ha mai fatto mistero di essere sentimentalmente legata ad un uomo di cui però non ha mai voluto fare il nome. “E’ sempre esistito ma ho voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco prima che io entrassi nel programma, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso”, ha confermato durante l’intervista a Verissimo del 13 marzo.

Sulla sua identità sono sorte moltissime indiscrezioni, la prima delle quali comparsa sul settimanale condotto dallo stesso Signorini: secondo Chi il compagno di Soleil si chiamerebbe Carlo, sarebbe siciliano e possiederebbe un’agenzia di eventi. Informazioni che sono bastate a ipotizzare che possa trattarsi di Carlo Domingo, imprenditore originario di Marsala molto riservato. L’uomo lavora insieme al padre nell’agenzia di comunicazione fondata da lui circa vent’anni fa, la Domingo Communication, che si occupa di comunicazione per i brand del settore fashion.