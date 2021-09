Stasera 15 settembre su Rai2 alle 21,20 andrà in onda Il sole a mezzanotte (in originale Midnight Sun), film del 2018 diretto da Scott Speer. Basato sull’omonimo lungometraggio giapponese del 2006, ha come protagonisti Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger, figlio dell’icona action anni Ottanta Arnold. Il film andrà in onda al posto del primo episodio de L’ispettore Coliandro, la cui messa in onda è stata posticipata al prossimo mercoledì 22 settembre.

Il sole a mezzanotte: la trama del film in onda stasera 15 settembre 2021 su Rai2

Protagonista de Il sole a mezzanotte è Katie Price (Bella Thorne), ragazza che vive con una sensibilità pericolosa alla luce solare causata da una malattia genetica rara, lo Xeroderma pigmentoso. Durante il giorno, la giovane è costretta a stare rinchiusa dentro casa, vivendo sola con suo padre, Jack (Rob Riggle). Di tanto in tanto, la sua migliore amica Morgan (Quinn Shepard) giunge per farle compagnia. È durante la notte, però, che la vita di Katie si anima, dato che la ragazza esce spesso di casa per andare a suonare alla stazione del treno.

Una sera, mentre è intenta a suonare la sua chitarra, attira l’attenzione di Charlie (Patrick Schwarzenegger), ragazzo di cui è da sempre segretamente innamorata. I due iniziano così a frequentarsi ogni giorno al calare del sole, ma Katie ha paura di rivelare la sua malattia, temendo che possa lasciarla. Una notte i due però passano troppo tempo assieme e la ragazza non riesce a rientrare in casa prima che il sole la colpisca, cambiandole la vita per sempre.

Patrick Schwarzenegger: carriera e vita privata del protagonista del film

Nel ruolo di coprotagonista del film recita Patrick Schwarzenegger, figlio della nota star del cinema Arnold Schwarzenegger e di Maria Shriver. Nato a Los Angeles il 18 settembre 1993 (sabato compirà 28 anni), è imparentato grazie a sua madre con la famiglia Kennedy. È infatti pronipote di JFK (sua madre è figlia della sorella dell’ex presidente americano) e dei senatori Bob e Ted Kennedy. Patrick ha anche due sorelle maggiori, Katherine e Christina, un fratello minore, Christopher, e un fratellastro paterno, Joseph.

Il suo primo ruolo al cinema risale al 2006, quando recitò una piccola parte in Gli Scaldapanchina di Dennis Dugan. Nel corso degli anni ha ottenuto ruoli secondari in Stuck in Love, Un weekend da bamboccioni 2 e Manuale scout per l’apocalisse zombie. Il sole a mezzanotte rappresenta il suo primo ruolo importante.

Patrick Schwarzenegger è molto impegnato anche nel mondo della moda, avendo lavorato per Armani e Ralph Lauren oltre ad aver lanciato una sua linea di abbigliamento nel 2014, la compagnia Project360. A livello sentimentale, è stato legato alla popstar Miley Cyrus per sei mesi fra il 2014 e il 2015. A partire dal 2016, ha una relazione con la modella dell’Alabama Abby Champion. Il suo profilo Instagram, @patrickschwarzenegger, vanta 1,4 milioni di follower.