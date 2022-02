Sole a catinelle stasera su Canale 5: trama, cast del film con Checco Zalone

Checco Zalone è il protagonista di Sole a catinelle in onda questa sera, domenica 27 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Diretto da Gennaro Nunziante e uscito nelle sale nel 2013, racconta la storia di un padre, di un figlio e di un viaggio decisamente insolito e pieno di sorprese.

Sole a catinelle: le cose da sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Sole a catinelle: la trama

Checco, emigrato pugliese, vive a Venezia da oltre trent’anni. Stanco della vita da cameriere, decide di lasciare il lavoro ma, per un tragica coincidenza, lo stesso giorno sua moglie Daniela viene licenziata a causa della chiusura della fabbrica in cui lavora. Così, rimessosi alla ricerca di un impiego, ottiene un posto in un’azienda di elettrodomestici come venditore di aspirapolveri. Con perizia e ingegno, riesce a vendere i prodotti alla sua numerosissima parentela, ottenendo un grosso successo negli affari. E, soprattutto, uno stipendio che gli permette di viziare la famiglia con bei regali e lussuosi appartamenti. Conclusa la vendita, però, inizia a collezionare una serie di buchi nell’acqua e ad accumulare sempre più debiti. Incapace di saldarli, si ritrova tutte le proprietà pignorate e la compagna, stanca della situazione, decide di lasciarlo, portando con sé il figlio Nicolò. Prima di salutare il bambino, prova a consolarlo con una promessa: una vacanza estiva, a patto che riesca a ottenere il massimo dei voti in tutte le materie. Alla fine dell’anno, Nicolò riesce a tenere fede alla parola data ma Checco non ha i fondi necessari per fare lo stesso.

Così, sperando di ingannarlo, lo convince a partire con lui per la Basilicata dove lo attende una vecchia zia a cui spera di rifilare qualche aspirapolvere. Il viaggio, ovviamente, non si rivela all’altezza delle aspettative e mentre sono sulla strada di ritorno, i due si imbattono nella francese Zoé e il figlio Lorenzo, affetto da mutismo selettivo. I quattro stringeranno un rapporto inaspettatamente profondo e la donna deciderà di invitare i nuovi amici nella sua villa. Ma, tra feste e giornate indimenticabili, ad attenderli, c’è un colpo di scena inaspettato.

Sole a catinelle: il cast

Accanto a Checco Zalone nel ruolo del protagonista, nel cast del film troviamo Robert Dancs (Nicolò), Miriam Dalmazio (Daniela), Aurore Erguy (Zoé Garnier), Ruben Aprea (Lorenzo), Valeria Cavalli (Juliette Marin), Orsetta De Rossi (Domiziana), Matilde Caterina (Zia Ritella), Daniela Piperno (Giovanna), Lydia Biondi (Carolina Marini), Marco Paolini (Vittorio Manieri), Augusto Zucchi (Piergiorgio Bollini), Mimmo Mignemi (Carmelo Parisi), Claudia Brovedani (Olga Bollini), Maurizio Lastrico (Ludovico), Alessandro Bressanello (Giacomo Surace) e Stefano Sabelli (Onofrio Ruocco).

Sole a catinelle: cinque curiosità sulla pellicola

1) Sole a catinelle: nella prima bozza il titolo era diverso

Come dichiarato dal regista in diverse interviste, il primo titolo del film era Tutti Dieci, con un riferimento esplicito alla pagella del figlio del protagonista. Successivamente, si è optato per Sole a catinelle, reputato più comico e immediato.

2) Sole a catinelle: tutto in famiglia

La neonata che fa la sua comparsa nella scena in cui Checco ripercorre tutte le tappe della storia d’amore con la moglie è Gaia, la vera figlia del comico pugliese.

3) Sole a catinelle: il migliore tra 80 candidati

Robert Dancs, il giovane attore che interpreta la parte di Nicolò, è stato scelto attraverso una selezione faticosa. Nunziante e Zalone hanno rovinato ben 80 bambini e, alla fine della tranche, Dancs si è distinto perché naturale e spontaneo.

4) Sole a catinelle: un secondo posto da record

Con 51.894.000 milioni di euro, Sole a catinelle è riuscito a portare a casa un record importante, diventando il secondo film di maggiore incasso in Italia, subito dietro ad Avatar di James Cameron, uscito nel 2009.

5) Sole a catinelle: allarme plagio?

Lo scrittore tarantino Alex De Vietro ha denunciato la Taodue, casa di produzione della commedia, sostenendo che la trama di Sole a catinelle fosse fin troppo simile a quella di una sceneggiatura che aveva depositato alla Siae un anno prima dell’uscita del film.